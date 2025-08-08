Com tenir cura de les plantes a l’estiu

L’estiu pot ser dur per a les plantes, però amb uns quants gestos, pots ajudar-les a superar la calor. El primer és ajustar el reg: millor fer-lo a primera hora del matí o al vespre per a evitar l’evaporació ràpida. Les plantes en test necessiten més atenció, ja que la terra s’asseca abans. Afegir mulching (cobertura orgànica) ajuda a mantenir la humitat i protegir les arrels.
Evita trasplantaments o podes dràstiques en ple estiu, i assegura’t que les plantes més delicades estiguin en zones ombrívoles. Fertilitzar de forma suau pot ajudar-les a créixer, però sense excessos. Si te’n vas de vacances, instal·la sistemes de reg automàtic o demana ajuda a algú de confiança.
Amb cures senzilles i constants, les teves plantes també podran gaudir de l’estiu sense patir les altes temperatures. La prevenció és clau: adaptar-se a les condicions del moment evita problemes majors, com la deshidratació o les plagues.
Observar-les sovint, comprovar si necessiten més o menys aigua, i actuar amb previsió farà que arribin a la tardor sanes i amb força.
Cuidar-les a l’estiu no només les manté vives, sinó que les enforteix per a les temporades següents. A més, mantenir les fulles netes de pols millora la seva capacitat de transpiració i aprofitament de la llum. També pots agrupar les plantes amb necessitats similars per a optimitzar el reg i facilitar les tasques.
Per Tot Sant Cugat