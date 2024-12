Com es diagnostica el glaucoma

Una oftalmòloga atenent un pacient (Getty images)

El glaucoma és una afecció seriosa, però sovint evitable si es diagnostica a temps. Mantenir una salut ocular òptima i fer revisions regulars és fonamental per a protegir la visió i prevenir complicacions futures. I és que en qüestió de salut visual, la prevenció és la millor eina. El diagnòstic precoç és clau per a prevenir la pèrdua de visió. Durant una revisió oftalmològica, es poden fer diverses proves per a detectar el glaucoma:

El tractament del glaucoma se centra a controlar la pressió intraocular per a evitar més danys al nervi òptic. Les opcions inclouen:

La millor manera de prevenir el glaucoma és mitjançant revisions oculars periòdiques, especialment a partir dels quaranta anys o si es tenen factors de risc. Aquestes revisions poden detectar alteracions abans que la malaltia avanci, cosa que permet un tractament efectiu i mantenint la qualitat de vida visual.