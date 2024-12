Concert de Nadal amb la Coral Casamanya i els Piulets d’Ordino

Teresa Ventura

Amb una llarga trajectòria, la Coral Casamanya d’Ordino, el passat diumenge, dia 22 de desembre, ens va oferir el seu Concert de Nadal amb una nova proposta de compartir el cant amb el conjunt de joves “Piulets”, la qual cosa vol dir un nou projecte que dona veu coral als més joves de la parròquia.

La Coral Casamanya sota la direcció del mestre Josep Puig, va oferir des de les cançons tradicionals de Nadal fins a d’altres composicions, com un dels 6 Nocturns d’Amadeus Mozart (1756 – 1791) amb el títol de “Luci Care, Luci belle” (K – 346). Una obra datada entre el 1783 i el 1787, amb lletra del poeta italià Pietro Metastasio ( 1698 – 1782). Originalment creat per a tres veus (SAB) aviat es va versionar amb altres instruments, però especialment per al cant coral.

Encara que els Nocturns de la música clàssica, al segle XVIII eren unes composicions creades per a ser interpretades a les nits en un entorn festiu, va ser Frederich Chopin, un dels genis més coneguts que va destacar per aquestes composicions. En realitat s’ha de constatar que Chopin es va inspirar en els Nocturns d’Amadeus Mozart, de Haydn i, fins i tot, de Bellini.

El nocturn de Mozart “Luci Care, Luci Belle” ens parla de la bellesa de les estrelles i el sospir del bell amor de la mirada, mercès a la força del déu de l’amor, un tema molt propici en aquestes festes de Nadal.

Els components de la coral Casamanya durant el seu repertori. Foto: Lluís Casabella

Una altre peça clàssica que va cantar la Coral Casamanya va ser de Handel.

Quant a les tradicionals nadales, van cantar “Santa Nit”. Estrenada a Viena fa 200 anys, s’ha de constatar que l’any 2011 va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Entre altres nadales la Coral Casamanya també va interpretar “Jingle Bells” i “Mi burrito sabanero”, un villancet d’origen folklòric de 1972, etc.

I, finalment, conjuntament amb la nova coral infantil “Els Piulets”, dirigits per Rafael Serrallet, plegats van tancar el concert amb el “Fum, fum, fum” i “Que li darem al noi de la mare”, entre altres de molt populars.

Una vetllada musical i social amb una molt bona assistència de públic a l’església parroquial de Sant Corneli i Sant Cerbrià, a Ordino, la parròquia més acollidora de les valls andorranes on, per cert, l’any 2014, la Coral Casamanya va organitzar i acollir el 33è Aplec Coral de la Zona Nord Terres de Lleida i de les Corals del Principat d’Andorra (18.05.2014), un esdeveniment que va tenir un gran ressò arreu dels Països Catalans.

La coral durant l’actuació sent seguida pel nombrós públic que es va donar cita a l’esdeveniment. Foto: Lluís Casabella





Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA)