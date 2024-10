Com afecta als gats la tardor?

Un gat en estat apàtic (AMIC)

A la tardor, els dies s’escurcen, les temperatures baixen i l’entorn canvia, cosa que també afecta els nostres companys felins. Encara que els gats són criatures adaptables, és important entendre els canvis que poden experimentar durant aquesta estació de l’any per a oferir-los la cura adequada.

Un dels canvis més evidents als gats durant la tardor és la muda de pèl. Amb el descens de les temperatures, el seu pelatge es prepara per a l’hivern, i això es tradueix en una pèrdua considerable de pèl. Encara que és un procés natural, pot resultar aclaparador veure tant de pelatge a casa. Per a minimitzar aquest impacte, es recomana raspallar el gat amb més freqüència del que és habitual, idealment dues vegades per setmana. Això no només ajuda a controlar la quantitat de cabells que es desprèn, sinó que també manté el pelatge del teu gat saludable i brillant.

A més de l’aspecte físic, la tardor pot influir a l’estat d’ànim dels gats. La reducció de la llum solar afecta el seu comportament, fent-los més apàtics o menys actius. Per a ajudar-los a adaptar-se a aquest canvi, és fonamental mantenir una rutina consistent, especialment pel que fa a l’alimentació i l’exercici. Establir horaris fixos per als àpats pot ajudar el teu gat a ajustar-se millor al canvi d’estació, alhora que se’n promou el benestar general.

El fred també és un factor que cal tenir en compte durant la tardor. Encara que els gats acostumen a preferir estar a interiors, aquells que passen temps a l’aire lliure o dormen fora necessiten un espai ben condicionat per a mantenir-se càlids. Si el teu gat té problemes articulars, com ara artrosi, el fred i la humitat poden agreujar els seus símptomes, per la qual cosa és essencial estar atents i proporcionar-los un entorn confortable.

Finalment, la tardor és una bona oportunitat per a enfortir el vincle amb el gat. Dedicar més temps al joc i a l’afecte no només millora el seu estat d’ànim, sinó que també els ajuda a portar millor aquesta estació. Un gat ben cuidat i estimat enfrontarà la tardor de manera més positiva.





Per Tot Sant Cugat