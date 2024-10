Ansietat i depressió

Omar El Bachiri. Psicòleg

Una de cada cinc persones pateix ansietat o depressió, però, així i tot, no totes es mediquen atès que, cadascuna busca la millor manera de conviure amb el trastorn. Però igualment, la majoria sí que ho fa i això, es veu en la gran quantitat de medicaments antidepressius i ansiolítics que es venen. Que també s’ha de dir que són quasi miraculosos donat que, pocs minuts després del seu consum la persona canvia totalment d’estat anímic, se’n va a l’extrem, i per això mateix són tan receptats pels metges i alhora, tan sol·licitats pels pacients.

Això sí, són molt addictius i, per tant, s’ha de portar un control rigorós del seu consum i no abusar d’ells, no consumir-los només perquè no hem pogut dormir bé les darreres nits o perquè estem neguitosos o melancòlics. El seu mal ús evoluciona cap a la seva dependència, així doncs, primer hem de trobar el motiu del nostre estat anímic i després, si no hi ha més remei, farem ús d’ells.

Ha de quedar clar que estem parlant d’una droga molt forta i que adquirir-la sense recepta mèdica és il·legal i, per tant, està penada per la llei. Amb aquesta explicació vull fer entendre que són dos trastorns molt discapacitants quan es mantenen en el temps i que, per desgràcia, la medicació és ben necessària donat que, sense ella, seria bastant difícil per al pacient treure-li profit a la teràpia psicològica.

Si va a consulta sense haver dormit durant uns quants dies, nerviós, angoixat o estar tan apàtic que no vol sortir de casa, malauradament, no prestarà atenció a les paraules de l’especialista (psicòleg o psiquiatre). A banda d’això, són dos trastorns que van de la mà, perquè moltes vegades la persona pateix els dos. Hi ha moments del dia en què està ansiosa i energètica i uns altres, on es troba apàtica, sense forces per a fer res que requereixi un mínim d’esforç. De la mateixa manera, moltes vegades, primer apareix l’ansietat i si no es tracta, deriva en depressió, la situació és torna tan estressant que la persona acaba esgotada mentalment.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.