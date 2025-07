Cocaetileni, barrejar alcohol amb cocaïna

Omar El Bachiri. Psicòleg

En el consum d’alcohol és molt habitual mesclar-lo amb refrescos o cafè i de manera inconscient, també amb medicaments. Per la part dels refrescos, s’està barrejant amb beguda molt ensucrada i per la del cafè, amb una beguda activadora. Aleshores, el resultat és un comportament antagonista, entre la calma i l’eufòria o la somnolència i l’energia. Igualment, l’alcohol actua de maneres diferents sobre el nostre organisme i, per això mateix és una droga tan consumida perquè segons la quantitat beguda, obtenim un resultat o un altre. Una manera d’actuar és desactivant-nos o activant-nos i la segona és desinhibint-nos, ens ajuda a perdre la vergonya.

Així doncs, si barrejant-lo amb el cafè o el sucre ens activem, fent-lo amb la cocaïna, que és una substància molt més activadora, ens sentim superhomes o superdones i com són dues drogues oposades, just quan l’alcohol està començant a fer efecte sobre el sistema nerviós i ens està adormint, entra en joc la cocaïna i ens activa. Aquest efecte s’anomena en anglès Speeddball i fa referència a la barreja de cocaïna amb heroïna, però que objectivament, és molt semblant, la persona està hiperactiva. Però centrant-nos en el titular de l’article, en els últims quatre anys tant el consum d’alcohol com el de cocaïna s’ha disparat, és com si la gent no fos conscient dels seus riscos.

Així doncs, si es beu alcohol, mai és bona elecció barrejar-lo amb qualsevol altra substància (refrescos, cafè o medicaments). I referent al cocaetileni, és una substància generada pel fetge quan s’ingereix cocaïna i alcohol simultàniament i que, curiosament, és més tòxica i addictiva que l’efecte produït consumint ambdues drogues per separat. És tan perillosa que multiplica per vint les possibilitats de patir un atac cardíac i, paral·lelament, també triga molt més a ser eliminada de l’organisme i consegüentment, l’efecte eufòric es veu prolongat i, malauradament, la persona, tot i estar embriagada, no se n’adona i vol conduir el seu vehicle.

