Aliments perillosos per als gossos

Un gos davant d’aliments que li són nocius (AMIC)

Els gossos són companys fidels que depenen de nosaltres per a la seva cura i alimentació. Tot i que sovint ens tempta compartir amb ells el nostre menjar, alguns aliments humans poden ser molt perillosos, fins i tot mortals, per als gossos. Expliquem quins són els aliments més perillosos i per què els has d’evitar a tot preu.

1. Raïm i panses

El raïm i les panses són extremadament tòxics per als gossos, tot i que encara no se sap exactament quina substància n’és responsable. La seva ingesta pot causar insuficiència renal aguda, que pot ser fatal. Els símptomes inclouen vòmits, diarrea, letargia, pèrdua de gana i signes de fallada renal com l’augment o la disminució de la micció. Encara que sigui només una petita quantitat, cal evitar-ne completament el consum.

2. Xocolata

La xocolata conté teobromina, una substància que els gossos no poden metabolitzar correctament. La intoxicació per xocolata pot causar vòmits, diarrea, tremolors, augment de la freqüència cardíaca i, en casos greus, convulsions i mort. Com més fosca és la xocolata, més gran és el perill.

3. Ceba i all

Les cebes i els alls, tant crus com cuinats, poden danyar els glòbuls vermells dels gossos, cosa que pot provocar anèmia. Els símptomes inclouen debilitat, respiració dificultosa i orina de color vermellós o marronós.

4. Begudes alcohòliques

L’alcohol pot causar problemes greus en el sistema nerviós central dels gossos, així com vòmits, diarrea, dificultats respiratòries, coma i, fins i tot, la mort.

5. Edulcorants artificials (xilitol)

El xilitol, present en molts productes com caramels, xiclets i productes dietètics, pot provocar una baixada dràstica del nivell de sucre en sang (hipoglucèmia) en els gossos. Això pot portar a convulsions, insuficiència hepàtica o la mort.

6. Ossos cuinats

Tot i que pot semblar natural donar ossos als gossos, els ossos cuinats poden esquerdar-se fàcilment i causar asfíxia, lesions al tracte digestiu o obstruccions. És millor oferir alternatives segures com joguines.

7. Llet i productes lactis

Molts gossos són intolerants a la lactosa i el consum de llet o altres productes lactis pot causar problemes digestius com diarrea i vòmits.





Per Tot Sant Cugat