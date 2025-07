Gran pilotatge d’Edgar Montellà al CEM, a Chantada

Edgar Montellà pilotant a Chantada. Foto: Cedida

El “Campeonato Español de Montaña (CEM) – Autohebdo Sport” tornava a posar els motors en marxa després del seu pas per Andorra el passat 30 de maig i 1 de juny amb la Pujada a Arinsal. Aquest cop, la cita era a Chantada, Galícia, amb la mítica competició que supera el mig segle d’història i que ha comptat amb més de cent inscrits per a disputar-se els podis en 4’3km de longitud, 245m de desnivell i amb un pendent mitjà del 7’5%.

“És potser la prova que més m’agrada de totes, ja que té un recorregut amb un encreuament que sembla que facis dues curses en una i llavors s’ha de treballar molt en els ajustos del cotxe per a què el vehicle funcioni bé en les dues seccions, ja que comences en un tram molt estret, revirat i tècnic per a acabar en una zona on agafem gairebé els 200 km/h”, explicava el pilot del Principat, Edgar Montellà, en finalitzar la competició del cap de setmana.

Els resultats a Chantada, amb un tercer lloc de la categoria i segon de la classe, fan que el pilot andorrà segueixi líder d’ambdues.

El més ràpid de la categoria i de la classe ha estat Jordi Vilardell (Demon Car CN R2 EVO) que, igual que Montellà (Speed Car GTR), ha marcat el millor crono a la segona pujada 1:54.929. “Després de la cursa d’ahir i la d’avui (dissabte i diumenge), a la tercera cronometrada hem provat uns altres ajustos amb una relació de canvi més llarga, però ens hem adonat que estava millor com ho teníem i, per tant, seguirem treballant en aquesta línia”, deia el pilot de l’ACA.

“Estem fent les coses bé, estem marcant temps ràpids tot i que hi ha rivals un punt per sobre, però nosaltres fem el nostre camí que és ser regulars i sumar punts”, valorava Edgar Montellà després de quatre competicions del CEM i a falta de tan sols dues on hi participarà a la darrera, la Subida a Onil (València), i es perdrà la Subida a Los Loros per compromisos personals.

“Abans d’Onil participaré a la Pujada a Beixalís del Campionat Nacional d’Andorra, cosa que m’anirà molt bé per a afrontar de la millor manera la cursa decisiva de València després de tants dies sense competir”.

I és que el circuit espanyol s’atura per les vacances d’estiu i no es reprèn fins al setembre.

Properes curses per a l’Edgar Montellà: Beixalís (CAAM) – 20.09.2025. Onil (CEM Autohebdo Sport) – 26 al 28 de setembre. Pujada a La Peguera (CAAM) – 18.10.2025.