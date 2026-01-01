Catalunya impulsarà la indústria de l’espai amb 40 M€

Catalunya es dota d’un fons de capital públic per a impulsar la indústria de l’espai amb una inversió inicial de 40 milions d’euros. Així ho va anunciar fa un parell de mesos el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant la presentació de l’Estratègia Catalunya Espai 2030, el nou full de ruta del Govern català per als pròxims cinc anys amb l’objectiu de reforçar la indústria de l’espai a Catalunya i contribuir a la sobirania tecnològica europea en aquest àmbit. Així mateix, es vol donar resposta als grans reptes globals vinculats a l’espai, com la gestió i explotació de dades o la connectivitat.
El conseller Sàmper va subratllar en aquell moment que l’Estratègia Catalunya Espai 2030 “reflecteix l’ambició del país de liderar el futur en l’àmbit de l’espai des de la innovació, el talent i la col·laboració”. Una nova estratègia que també ha de servir per a reforçar les capacitats industrials i empresarials del sector espacial a Catalunya. “Apostem per la reconversió industrial a través de les tecnologies espacials”, va destacar el conseller.
L’Estratègia Catalunya Espai 2030 s’estructura en cinc grans eixos amb els objectius de disposar de més empreses innovadores, més talent qualificat, més aliances amb sectors tractors, una presència internacional reforçada i projectar Catalunya com a referent en el sector espacial.
Per a aconseguir els objectius marcats, es disposarà d’un fons de capital per a impulsar la indústria de l’espai amb una inversió pública inicial de 40 milions d’euros, que se sumen als 7,5 milions de pressupost, per a desplegar les primeres actuacions aquest any 2026 que tot just comença. La voluntat del Govern català és mobilitzar fins a 150 milions d’euros públics durant els pròxims cinc anys per tal de duplicar aquesta xifra gràcies a la mobilització de capital privat. S’estima que cada euro públic invertit es multiplica per dos.
Aquest nou fons serà gestionat per Avançsa, l’organisme del Departament català d’Empresa i Treball encarregat d’impulsar l’ecosistema empresarial català mitjançant la col·laboració publicoprivada.
L’estratègia és fruit d’un procés de treball participatiu amb els principals actors del sector espacial català, així com experts, institucions i agents internacionals, amb la voluntat de donar resposta a les necessitats d’un sector que ha de ser clau en la reindustrialització de Catalunya i que s’ha de connectar amb les estratègies espanyoles i europees per a situar-se en la primera divisió de l’espai.
8 missions satel·litàries
La nova estratègia preveu 8 missions satel·litàries d’aquí al 2030 amb la voluntat d’impulsar la sobirania europea en comunicacions espacials. Aquestes missions s’estructuren al voltant de dos àmbits:
- L’observació de la Terra, per tal de donar resposta a situacions de sequera, inundacions o altres situacions d’emergència.
- Les comunicacions, per arribar a zones remotes i per a poder fer front a situacions com les apagades.
Les missions van dirigides a capacitar al sector i obtenir dades, així com a dotar Catalunya d’infraestructures en aquest camp.
Més informació sobre l’Estratègia Catalunya Espai 2030, en aquest enllaç.
Per Tecnonews