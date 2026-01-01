L’habitatge centra el discurs de Cap d’Any de Xavier Espot amb la desintervenció gradual dels lloguers i més accés a la llar de propietat

El cap de Govern, Xavier Espot, ha situat l’habitatge i el poder adquisitiu en el centre del seu discurs de Cap d’Any, anunciant l’inici d’una desintervenció gradual i progressiva dels lloguers a partir de 2027. Paral·lelament, el Govern continuarà ampliant el parc públic d’habitatges i desplegant el programa d’accés al primer immoble de propietat, mentre que el salari mínim superarà per primera vegada els 1.500 euros el 2026.
“L’habitatge no és només un bé material; és el lloc on construïm i desenvolupem el nostre projecte vital, on eduquem els nostres fills i on ens sentim segurs”, ha exposat Xavier Espot, que ha afegit que “d’aquí a un any començarà la desintervenció gradual i progressiva dels lloguers, amb límits clars i mecanismes de seguiment, per a evitar increments desproporcionats i per a garantir la màxima seguretat social i jurídica per a totes les parts.”
En el mateix discurs, Espot ha abordat l’augment demogràfic, la inversió estrangera i l’obertura econòmica, que han afegit pressió sobre el mercat de l’habitatge. Per a donar-hi resposta, el Govern ha impulsat un projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, amb l’objectiu de regular millor els fluxos migratoris i la inversió estrangera, tot destacant els beneficis que l’atractiu del país aporta a l’interès general.
Pel que fa al procés amb la Unió Europea, el proper trimestre serà clau: el Consell de la UE haurà de determinar la naturalesa jurídica de l’Acord d’associació, obrint la porta a la signatura del text definitiu. Un cop signat, el document passarà al Parlament Europeu per a ser ratificat. Serà aleshores, ha reiterat, quan es podrà convocar el referèndum previst.
“Aquest és un procés complex i llarg en què hem de garantir la transparència i la participació directa de la ciutadania, i on més que mai han de prevaldre la responsabilitat i el sentit comú, perquè Andorra necessita construir un futur compartit amb els nostres països veïns i amb la Unió Europea”, ha assegurat.
Finalment, Espot ha recordat que, tal com va anunciar al discurs de l’any passat, aquest 2025 s’ha engegat el procés de reflexió col·lectiu ‘Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia’, que culminarà al gener amb la celebració de l’assemblea ciutadana. De fet, està previst que al mes de març es puguin tenir els resultats que es compartiran amb la ciutadania i amb totes les forces polítiques “per a millorar les decisions públiques i preparar el nostre país per als reptes dels propers decennis”, ha dit.
El cap de Govern ha tancat el discurs de Cap d’Any agraint la confiança i l’esforç compartit de la ciutadania i ha animat a continuar treballant junts per a afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats del país. La intervenció l’ha adreçat des de Casa Masover de Casa Rossell, a la Cortinada (Ordino), nova seu de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, “un espai carregat d’història i simbolisme”.