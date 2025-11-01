Halloween no és només riure

By:
On:
In: Opinió, Viu la Vida
Roser Rodríguez Jerez

Aquesta nit en què la foscor sembla regnar, recordem que tota ombra existeix només perquè hi ha llum. Avui els carrers s’omplen de disfresses, màscares i llums que trenquen la foscor. Però, més enllà de les carbasses i els ensurts, Halloween ens convida a mirar de front el que normalment evitem: el misteri, allò desconegut, fins i tot les nostres pròpies pors.

Halloween no és més que un antic recordatori dels cicles de la vida, de la presència de l’ànima i del misteri que ens envolta. És un dia per a recordar que tots portem una part d’ombra a dins, i que reconèixer-la no ens fa febles, sinó més humans.

Darrere de cada màscara hi ha una cara veritable, una història, una emoció que busca ser compresa. És un moment per a honrar els qui ja no hi són, per a sentir la seva energia a prop i agrair el seu pas per la nostra vida.

La frontera entre allò visible i allò invisible es torna més fina, i el cor, si està en calma, pot percebre l’etern que habita en tot.

Així com les fulles cauen a la tardor, també nosaltres podem deixar anar allò que ja no necessitem: vells temors, rancúnies o pensaments que ens lliguen.

Halloween pot ser, si volem, un moment per a transformar la por en força i la foscor en aprenentatge. Que aquesta nit ens serveixi per a renéixer, per a deixar anar el que mor i obrir espai al que és nou. Perquè la veritable màgia no és als conjurs, sinó a l’ànima que desperta.

Cada por que comprenem es transforma en saviesa, i cada ombra que abracem es torna llum. Perquè només qui s’atreveix a mirar la nit amb calma, hi descobreix la llum més sincera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]