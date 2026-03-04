S’obre el termini per a sol·licitar els carnets de transport escolar per al curs 2026-2027

A partir de demà, dijous 5 de març, ja es poden sol·licitar els carnets de transport escolar per al curs 2026-2027, adreçats als alumnes d’ensenyament maternal, primera ensenyança, segona ensenyança (a partir del radi d’un quilòmetre del centre escolar) i els alumnes d’estudis postobligatoris de batxillerat i formació professional el lloc de residència dels quals sigui fora de les línies de transport públic nacional.
Les sol·licituds s’han de formalitzar per via telemàtica, a www.e-tramits.ad, i el termini serà entre el dijous 5 de març i el dilluns 27 d’abril d’enguany inclosos. El termini per a demanar el transport escolar per al curs 2026-2027 s’ha reduït comparativament a altres anys per raons d’organització del servei i s’acaba el 27 d’abril d’enguany. Concretament, el Servei de Transport Escolar ha de tractar diferents paràmetres per a realitzar les rutes organitzant els autobusos més adients davant dels requisits de demandes d’autobusos amb plataforma, acompanyaments especialitzats, tractaments interns per a gestionar el necessari per a la geolocalització dels autobusos del transport escolar, entre d’altres.
Els preus del carnet per al curs escolar vinent són de 106,34€ per a un viatge i de 212,68€ per a dos viatges. Aquests imports estan subvencions pel Govern per un total del 84,09% del cost real del carnet de transport escolar, que situa en 1.336,98 € per alumne. Aquesta subvenció prové del conjunt d’accions desenvolupades a través del Fons Verd, d’acord amb la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
Cal recordar que els beneficiaris de la totalitat de la beca de transport escolar del curs 2025-2026 poden tornar a sol·licitar aquest ajut per al curs 2026-2027 i, com fins ara, no han d’avançar l’import del transport escolar.