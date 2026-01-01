Els rituals de bona sort més curiosos per a començar l’any

Amb l’arribada del nou any, moltes persones busquen començar-lo amb el peu dret. Arreu del món existeixen rituals de bona sort que, malgrat ser curiosos o fins i tot extravagants, tenen un objectiu comú: atraure salut, amor, diners i felicitat. Alguns es fan a mitjanit, d’altres l’1 de gener, però tots comparteixen una bona dosi de simbolisme… i d’imaginació.
Menjar per a tenir fortuna
Un dels rituals més coneguts és menjar aliments amb significat positiu. A l’Estat espanyol, els dotze grans de raïm simbolitzen prosperitat durant els dotze mesos de l’any. A Itàlia, les llenties representen diners, mentre que a Alemanya el porc és símbol d’abundància i bona sort. Al Japó, els fideus llargs auguren una vida llarga i tranquil·la.
Vestir-se amb colors “màgics”
El color de la roba interior la nit de Cap d’Any és gairebé tan important com el menú. El vermell és el més popular en molts països, ja que simbolitza amor i passió. A altres llocs, el groc s’associa amb diners i èxit, mentre que el blanc representa pau i nous inicis. Encara que ningú no ho vegi, molts asseguren que “funciona”.
Sortir a passejar… amb maleta
En diversos països d’Amèrica Llatina, com Colòmbia o Veneçuela, hi ha el costum de sortir a fer una volta amb una maleta just després de mitjanit. Segons la tradició, aquest ritual garanteix un any ple de viatges i aventures. Com més llarga sigui la passejada, més lluny se n’anirà.
Saltar, entrar i no mirar enrere
A Dinamarca, és habitual saltar d’una cadira a mitjanit per a “entrar” literalment al nou any. En altres cultures, es recomana no mirar enrere en sortir de casa l’1 de gener, per a no arrossegar problemes del passat. Tot és qüestió de començar de zero.
Trencar coses
Tot i que sembli contradictori, trencar plats pot ser símbol de sort. A Dinamarca, deixar plats trencats davant la porta dels amics és una mostra d’afecte i desig de bona fortuna. Com més trossos, millor auguri.
Cremar el que no vols repetir
En alguns països, es cremen papers o ninots on s’han escrit els mals records o problemes de l’any anterior. Aquest ritual simbolitza deixar enrere el negatiu i obrir pas a noves oportunitats. És una manera terapèutica de començar l’any més lleuger.
Encara que molts d’aquests rituals no tinguin cap base científica, continuen practicant-se perquè ofereixen esperança, diversió i un sentiment de comunitat. Són gestos senzills que ajuden a mirar el futur amb optimisme.
Al final, la veritable bona sort no depèn d’un raïm, un color o una maleta, sinó de l’actitud amb què afrontem l’any que comença. Però, si aquests rituals ens fan somriure… per què no fer-los?