Cande Moreno acaba 38a al descens de Crans Montana de Copa del Món

Cande Moreno a Crans Montana (Christophe Pallot Agence Zoom)

Avui diumenge s’ha disputat el descens de la Copa del Món de Crans Montana, en el qual Cande Moreno ha finalitzat en la 38a posició. Continua el procés iniciat aquesta temporada en què Cande Moreno ha de sumar quilòmetres en la màxima competició. La Copa del Món se citava a Crans Montana, on els últims dies hi ha hagut moltes dificultats per a poder realitzar tant alguns dels entrenaments oficials com les curses. Ahir dissabte, de fet, es va suspendre el descens, que s’ha traslladat a avui diumenge, deixant sense fer, per tant, el supergegant que estava previst inicialment per a la jornada dominical.

L’esquiadora andorrana ha marcat avui el 38è temps amb un crono de 1.29.55, a 2.74 de la guanyadora, la italiana Sofia Goggia (1.26.81), i a només 0.54 de la 30a posició que dona accés als punts Copa del Món, que avui ha estat per a la nord-americana Tricia Mangan (1.29.51).

Segons ha explicat el tècnic Dejan Poljansek, avui les condicions eren molt millors que el dia anterior, però Cande Moreno no està encara al cent per cent i ha comés algunes petites errades que li han fet perdre mig segon respecte a la 30a posició que dona els punts WC. Ara l’equip viatja a Noruega, on es disputarà la Copa del Món de velocitat a Kvitfjell, de l’1 al 5 de març, en principi amb dues sessions d’entrenaments de descens, un descens i dos supergegants.