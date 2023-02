Els gegants vells de la Seu d’Urgell compleixen 80 anys

Els gegants vells de la Seu (@gegantslaseudurgell)

La Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell estarà enguany de celebració. I és que els gegants vells de la ciutat, l’Abd Al-Rahman i la Constança de Castellbò, celebren el seu 80è aniversari.

Tal com han comunicat des de la colla urgellenca, d’acord amb la documentació que han pogut consultar, els emblemàtics gegants de la ciutat van ser encarregats i comprats per l’Ajuntament ara fa just vuit dècades, l’any 1943. L’elaboració va anar a càrrec del taller ‘El Ingenio’ de Barcelona, especialitzat en la creació de gegants i capgrossos. Per a l’ocasió, l’entitat ha recuperat un parell de fotografies, una en blanc i negre i l’altra en color, corresponents a actuacions que van dur a terme en els seus primers anys d’existència.

Més endavant, es van incorporar a la ciutat els gegants nous, l’Ot i la Urgell. Tots quatre participen al llarg de l’any en diverses activitats culturals i festives de la ciutat, com ara la Festa Major, i també prenen part en trobades geganteres d’arreu de Catalunya, tot representant la ciutat, fruit dels diversos intercanvis que s’han establert en tots aquests anys.

Precisament la Colla de Geganters i Grallers de la Seu ja ha començat la seva agenda d’activitats del 2023. Ara fa dues setmanes van participar en una trobada a Vila-seca (Tarragonès), que servia per celebrar el 40è aniversari dels gegants d’aquesta població, el Ton i la Pineda. I la setmana passada van ser presents a la rua de Carnestoltes de la Seu, en què la geganta Urgell va sortir disfressada per a l’ocasió.