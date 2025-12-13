Cande Moreno, 36a al segon descens de la Copa del Món

L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha finalitzat aquest dissabte 36a a la Copa del Món de descens, en la segona cursa de la cita de St. Moritz (Suïssa), i a només 0.16 d’entrar entre les 30 primeres que donen accés als punts WC. L’andorrana ha marcat un temps de 1.32.77, amb +2.27 respecte a la guanyadora, l’alemanya Emma Aicher (1.30.50), que s’ha imposat sobre Lindsey Vonn (+0.24) i la italiana Sofia Goggia (+0.29).
Cande Moreno passava el primer intermedi amb +0.30 en la 32a posició, però al segon se situava 15a amb +0.37. En el tercer punt era 24a amb +1.00, mentre que en el quart era 32a (+1.89), per a arribar a meta 36a amb el 2.27 definitiu.
A 0.16 dels punts
Cande Moreno s’ha quedat a les portes dels punts, a només 0.16 de l’austríaca Nadine Fest, que ha tancat la 30a posició amb +2.11 respecte a Aicher i un crono de 1.32.61. L’andorrana ha estat a punt d’aconseguir el segon top30 consecutiu, després del que va assolir el divendres, quan va acabar 26a i va sumar cinc punts de Copa del Món.
Diumenge, supergegant
Diumenge es tancarà aquesta Copa del Món amb una nova oportunitat per a entrar en la zona de punts, en aquest cas amb el supergegant, a a les 10:45h.
Cande Moreno, esquiadora: “Avui una carrera que em deixa un sabor una mica agredolç, perquè a dalt he esquiat molt bé, una mica en la línia d’ahir, i a baix faig una errada que a l’últim intermedi perdo molt temps i se me’n va allà el top30. Crec que estic en la bona línia, el nivell el tinc, però aquí ningú regala res i els errors són molt cars, així que no ens podem permetre aquests errors, necessitem molt rigor. Demà… rigor i gas, demà supergegant i tinc moltes ganes també, estic amb confiança, així que a per totes”.
Xoque Bellsolà, entrenador: “Hem de ser humils, estem a la Copa del Món, el tema està molt ajustat i petits errors es paguen car. Avui fins al tercer intermedi estàvem al top20 i per culpa d’una corba abans de l’últim salt on feia falta rigor, on feia falta guardar la concentració, la Cande fa una errada i aquesta errada ens el cobren car. Llavors, avui toca ser humil, treballar, amb l’esquí que estem produint no podem perdre oportunitats així. Demà ens toca una altra cursa per a realment donar el màxim, com hem fet avui, i construir una atleta top30 en Copa del Món”.