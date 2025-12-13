Joan Verdú, “out” a la segona mànega de la Copa del Món de Val d’Isère

Aquest dissabte s’ha disputat la quarta cita de la Copa del Món de gegant, a Val d’Isère (França). L’esquiador del Principat, Joan Verdú, no ha pogut completar la segona mànega. A la primera mànega, l’andorrà marcava el 27è temps amb un crono de 1.03.21, a 2.06 del millor registre, que havia estat per a l’austríac Stefan Brennsteiner amb 1.01.15. A la segona mànega, Verdú ha proposat un bon esquí a la part de dalt, però una errada posterior l’ha deixat fora. Al pas pel primer intermedi el seu temps era l’11è de la mànega.
23è a la classificació de gegant
Amb el DNF d’avui, Joan Verdú, continua amb els 37 punts i ara es troba en la 23a posició de la classificació general de gegant de la Copa del Món.
Joan Verdú, esquiador: “Avui ha estat un dia molt complicat. La primera mànega ja no m’he notat bé, no he sabut agafar bé el ritme, i això que és una pista que, normalment, la tinc molt per la mà. M’ha sorprès una mica, encara hem d’analitzar què ha passat avui, i la segona m’he tirat a intentar remuntar, donant gas, però el mateix, no m’acabo de trobar en el meu ‘flow’ habitual, i llavors em costa una mica. Vaig allà lluitant en contra del traçat, en comptes d’esquiar-ho com sé. Ja m’ha passat a principi de temporada, m’ha passat avui, i llavors hem d’acabar d’ajustar algunes coses. Dia complicat, però tot serveix per a aprendre, i seguim treballant”.