Gina del Rio, 13a absoluta en l’sprint de la Copa del Món de Davos i se situa líder de la general U23

La Copa del Món d’esquí de fons de Davos (Suïssa) s’ha iniciat aquest dissabte per a l’esquiadora del Principat, Gina del Rio, amb la celebració de la cursa sprint en skating, prova en què l’andorrana ha signat un magnífic top15 amb la 13a posició final. Aquest és el seu quart top15 en Copa del Món. A més, avui ha estat la millor sub23 i se situa líder de la categoria.
A la sessió classificatòria, Gina del Rio ha aconseguit el bitllet per a estar en les finals amb un crono de 2.44.89 que la deixava en la 17a posició -entraven les 30 primeres- amb +6.30 respecte a la més ràpida, la sueca Jonna Sundling (2.38.59).
L’andorrana, d’aquesta manera, s’ha classificat per als quarts de final, on ha estat lluitant de tu a tu amb les seves rivals, la nord-americana Alayna Sonnesyn, la sueca Moa llar, la noruega Milla Andreassen i l’alemanya Coletta Rydzek i la finlandesa Jasmi Joensuu, que han estat, aquestes dues, les que han passat a semifinals.
Del Rio ha estat al capdavant de la sèrie, mà a mà amb Joensuu, dominant la situació i donant mostres del seu potencial. Però, en la pujada final, la noruega Andreassen ha trepitjat el bastó de l’andorrana i l’ha fet frenar, amb la qual cosa ha perdut velocitat. Tot i que s’ha recuperat ràpid per a seguir el ritme de Joensuu i Rydzek, mentre la finlandesa s’imposava amb claredat l’alemanya veia com Del Rio li recuperava terreny per la seva esquerra, tot i que en l’estirada de cama definitiva s’ha imposat Rydzek per 0.05 i PhotoFinish.
Joenssu, Rydzek i Del Rio han arribat en el mateix segon, però els 2.37.83 de l’andorrana no han estat suficient per a entrar en semifinals per temps.
Quart top15 per a Gina del Rio en Copa del Món
Aquesta és la quarta ocasió en què Gina del Rio entra al top15 en una Copa del Món. El seu millor resultat continua sent l’espectacular quart lloc a l’sprint de Tallinn (Estònia) del passat mes de març. També va ser 14a aquell mateix mes a Lahti (Finlàndia), mentre que al dia següent d’aquesta 14a posició va disputar el Team Sprint i aquí va acabar 15a.
Líder en U23
En categoria sub23, Del Rio ha estat la millor avui dissabte per davant de la noruega Andreassen, precisament rival d’ella a quarts de final, i la italiana Iris de Martin, que han estat 17a i 20a, respectivament. L’andorrana se situa líder de la categoria, per davant de Andreassen i la també italiana Maria Gismondi.
Gina del Rio, esquiadora: “Avui ha anat bastant bé. A la classificatòria he aconseguit la 17a posició i això m’ha permès entrar en les finals. Als quarts de final les sensacions eren bones, em notava bé, però a l’última pujada la noruega m’ha trepitjat el bastó i ja m’he quedat una mica endarrerida, m’ha passat l’alemanya pel costat i ja no he pogut passar a les semifinals. Però les sensacions eren bones i també he pogut aconseguir el dorsal verd de líder de la classificació sub23, així que en resum ha sigut un bon dia.