Calen tres treballadors per a cada pensionista

El Consell d’Administració de la CASS ha presentat els estats financers i la liquidació de comptes del primer trimestre del 2021, i, entre d’altres, destaca que la taxa de dependència al març era de 3,12 assegurats actius per a cada pensionista de la branca jubilació. Això és un 13,1% inferior al mateix mes del 2020.

La mitjana del nombre d’assalariats de mitjana ha disminuït durant els tres primers mesos de l’any un 11,4%, i al març constaven d’alta 39.867 assalariats, el que és un 11% menys que al 2020. A la vegada, augmenta el nombre de cotitzants per compte propi, que se situa en 6.940 persones al tancament del mes de març, un 5,3% més que un any enrere.

El nombre d’assegurats indirectes se situa en 17.437 persones. El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 2,3%, amb 2.673 persones: 2.339 pensionistes d’invalidesa, 333 pensionistes d’orfenesa i una pensió de reversió d’ascendents. A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes ha estat del 4,5% amb un total de 14.433 pensionistes al març: 12.802 pensionistes de jubilació i 7 capitals de jubilació, 3.235 pensions de viduïtat, de les quals 78 són temporals.

Branca general

Els ingressos per cotitzacions a la branca general baixen un 7,2%, sumant 32,1 milions d’euros les cotitzacions d’assalariats i treballadors per compte propi, i 3,2 milions els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes). En canvi, les despeses de prestacions s’han incrementat un 15,4% respecte el primer trimestre del 2020. Les despeses de prestacions sanitàries arriben als 27,6 milions d’euros, el que és un 17,8% més que al primer trimestre de l’any passat. Les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i orfenesa sumen 18 milions d’euros, el que representa un augment del 12,4%.

Branca jubilació

Els ingressos per cotitzacions de la branca jubilació han disminuït un 10,5% respecte els tres primers mesos del 2020. Així, aquest primer trimestre del 2021 s’han ingressat 35,7 milions per cotitzacions d’assalariats i treballadors per compte propi, 1,3 milions per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS i 1,5 milions d’euros de transferències del Govern per a finançar pensions no contributives. Alhora, les despeses de prestacions de la branca jubilació han augmentat un 8,4%: les despeses de les pensions contributives han sumat 28,4 milions d’euros, que és un 8% més que l’any passat, i les despeses de pensions no contributives han estat d’1,5 milions, és a dir, un 13,4% més.