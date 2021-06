L’AFA lliura la documentació complementària reclamada pel tribunal del cas BPA

En la jornada d’aquest dimarts del judici per la causa primera de BPA el tribunal ha lliurat a les parts l’ampliació d’informació reclamada a l’AFA referent a les actes de les reunions que l’organisme va mantenir amb BPA fins al 2014.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) va declarar en el seu moment que no existien actes de les trobades amb BPA, però l’aparició d’un document lliurat en el marc de la instrucció per un dels auditors externs va servir per desmantellar aquesta versió.

Aquest dimarts el tribunal i la fiscalia han tornat a interpel·lar a l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, sobre la relació del banc amb l’empresari Rafael Pallardó i les operacions que aquest realitzava a través del seu compte a la BPA.

Miquel ha estat rotund en el moment d’afirmar que l’entitat prohibia explícitament als seus gestors transportar diners en efectiu des de l’estranger. Ha reconegut, però, que no tenien impediment per fer-ho dins del territori andorrà.

També ha assumit que ell mateix havia transportat efectiu fora del país, tot i puntualitzar que eren diners privats. Davant la pregunta de la fiscalia, l’exconseller delegat de BPA ha assegurat que no tenien coneixement si algun gestor del banc realitzava aquests tipus d’operacions de transport de diners cap a Espanya pel seu compte i al marge de les directrius que aplicava el banc.