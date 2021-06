Andorra la Vella instal·la un turbogenerador per a produir electricitat amb la xarxa d’aigua potable

Andorra la Vella estrena una microturbina o turbogenerador al dipòsit de les Escaubelles que transforma la pressió de l’aigua en energia neta i de baix cost que s’injecta a la xarxa elèctrica. Aquesta innovadora instal·lació hidroelèctrica, la primera del país a generar energia aprofitant la xarxa d’aigua potable, està instal·lada a la canonada d’arribada de la xarxa de la Comella als dipòsits de les Escaubelles i genera electricitat aprofitant l’energia potencial i cinètica de l’aigua pel cabal i l’alta pressió. L’energia produïda suposarà un estalvi anual en electricitat per al Comú proper als 8.000 euros.

El cònsol menor, David Astrié, ha explicat que es tracta d’una nova instal·lació sostenible per al Comú d’Andorra la Vella, que ja té d’altres sistemes per generar electricitat neta, com les plaques solars situades a la part alta de l’edifici administratiu comunal (plaça Lídia Armengol). A més, el Comú d’Andorra la Vella utilitza l’energia tèrmica de la xarxa de calor de FEDA produïda al Centre de Tractament de Residus per escalfar el Centre esportiu Els Serradells. El cònsol menor també ha posat en relleu la introducció progressiva de vehicles híbrids o endollables en la flota del Comú (actualment són un 8%).

En aquest sentit, Astrié ha evidenciat que la microturbina és un nou projecte que suma per avançar cap a solucions sostenibles, i ha recordat el rol exemplar que ha de tenir l’administració en la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

La producció de la instal·lació hidroelèctrica serà de 90.000 kWh anuals, una quantitat que podria abastir d’energia elèctrica l’Aparcament Centre Ciutat, de vuit pisos, durant dos anys. L’impacte en la petjada ecològica implica que es deixarien d’emetre a l’atmosfera 22,5 tones anuals de diòxid de carboni.

La microturbina funciona a ple rendiment des de mitjan juny i treballa les 24 hores del dia durant gairebé tot l’any. Està situada al dipòsit de les Escaubelles, d’una capacitat de 4,3 milions de litres d’aigua, que abasteix una bona part de la parròquia.

El cost de substituir la maquinària obsoleta de regulació de l’aigua al dipòsit de les Escaubelles i la instal·lació del turbogenerador ha estat d’uns 130.000 euros.