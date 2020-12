Caldea posposa la reobertura del Termolúdic

Les mesures adoptades i fetes públiques les últimes hores, tant per part d’Andorra com per part dels veïns, per evitar els contagis de Covid-19 fan preveure que Andorra rebrà menys turistes de l’habitual durant les festes de Nadal. Davant d’aquest nou gir causat per les noves restriccions als països veïns i pel tancament de les estacions d’esquí, Caldea posposa el dia d’obertura del Termolúdic, inicialment previst pel 19 de desembre.

La nova data es decidirà segons avancin els esdeveniments, tenint en compte l’evolució de la demanda. L’spa termal manté actualment obert un dels seus spas, Inúu, que estarà operatiu durant tot el període de vacances de Nadal, des de les 10h i fins a la mitjanit.