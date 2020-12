Els grups de la coalició de Govern aproven la tercera Llei òmnibus

El Consell General ha aprovat aquest divendres el Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19, amb el vot favorable dels grups de la coalició parlamentària, Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos; de Terceravia, mentre que el Grup Socialdemòcrata s’ha abstingut. Es tracta de la tercera Llei Òmnibus que es debat a la Cambra des de l’esclat de la pandèmia, i permetrà prolongar fins al 30 de juny el gruix més destacat de les mesures i ajuts per a la població del país que expiraven a finals d’aquest any. És el cas de la figura de les Suspensions Temporals dels Contractes de Treball (coneguts com a ERTO), dels ajuts directes als autònoms, de la possibilitat d’acollir-se a reduccions tant dels lloguers comercials com particulars o de la prestació per tenir cura dels fills a càrrec. Tal com han ressaltat els tres grups de la majoria, aquesta tercera llei fa més “justes i equitatives” totes les accions en vigor, per tal que arribin realment a les empreses, autònoms i la població en general que més ho necessita, en aquesta situació tan delicada que ens ha tocat viure.

La consellera general Demòcrata, Maria Martisella, ha defensat que la tercera Llei de mesures urgents s’emmarca en una casuística diferent de les anteriors -la del març i la de l’abril-, en què el país vivia una situació de confinament global i de paralització pràcticament de tota l’activitat. En aquest sentit, el text s’adapta a la situació actual: a les portes d’una temporada d’hivern “amb incerteses”, amb mesures de contenció del virus que afecten sectors concrets, i amb restriccions de mobilitat als països veïns. És per aquest motiu, ha destacat Martisella, que en el cas dels ERTO s’han tingut especialment en consideració les empreses directament vinculades al turisme, així com aquelles que es puguin veure afectades per les mesures adoptades fora d’Andorra.

Tot plegat “per no deixar ningú a l’estacada”, ha manifestat. Tampoc els treballadors temporers, ja que la llei planteja la possibilitat d’aplicar excepcions pel col·lectiu vinculat a la temporada d’hivern.

Martisella també ha esmentat les mesures que afavoriran als autònoms, que podran seguir acollint-se a la prestació -que puja fins als 1.121 euros-, reduir la seva cotització i demanar reduccions en el lloguer del seu habitatge fins al 20%. A la vegada, ha recordat que podran sol·licitar reduccions de les factures de subministrament d’electricitat, telèfon i internet.

Pel que fa a les reduccions de lloguer, en el cas dels locals comercials podrà ser de fins al 75% en el cas dels negocis que s’han vist a obligats a tancar per decret de Govern, i de fins al 50% per als que puguin acreditar una davallada considerable de la seva xifra de negoci. En aquest punt ha agraït els “sacrificis” que han hagut de fer els propietaris, ajudant a preservar la viabilitat d’alguns negocis del país.

Martisella ha conclòs la seva intervenció assegurant que la llei aprovada és “la que realment necessita Andorra en aquest moment tan difícil que estem vivint”. I ha confiat que, el 30 de juny, “puguem mirar endavant i ser conscients que ja no necessitem noves mesures per fer front a la pandèmia”.

Per part de Liberals, la consellera general Eva López ha subratllat que es tracta d’un text que “amb coresponsabilitat i equilibri vol salvaguardar l’economia” i ha afegit que “busca que les persones afectades per la crisi obtinguin una rebaixa de les seves obligacions econòmiques”. La consellera liberal ha asseverat que aquesta “és una llei necessària per salvar el teixit empresarial del país, evitar acomiadaments massius, acompanyar les empreses en la tan desitjada reactivació econòmica i evitar que molta gent quedi desemparada”.

En el torn de rèplica, el president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, ha considerat que “l’abstenció del PS” és “altament decebedora” i ha refermat la voluntat del Govern “de seguir acompanyant els ciutadans i ciutadanes en aquesta malaurada situació”.

Finalment el president del grup de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi d’Areny de Plandolit ha refermat que amb aquesta llei es podrà seguir donant, el 2021, “suport al teixit productiu, preservant que les persones segueixin tenint feina i percebent el seu salari”. En el cas dels ajuts directes, “protegeix els sous més baixos i les rendes més vulnerables”. Ha plantejat que potser s’hi hauran de fer ajustos, però ha lamentat que els socialdemòcrates no hagin volgut donar suport al text. “Tot i que no em sorprèn”, ha afegit.

Amb tot, tant Naudi com Martisella i López han agraït el treball i voluntat de totes les forces parlamentàries per treballar de manera conjunta, amb celeritat, i poder entrar aquesta llei en caràcter d’extrema urgència. De manera que pugui entrar en vigor l’1 de gener i quedin prolongades totes les ajudes per a la ciutadania i teixit productiu del país.