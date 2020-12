Pep Plaza i la Big Band Jazz Maresme aterren al Centre de Congressos

L’actor i humorista Pep Plaza, acompanyat de la Big Band Jazz Maresme, va dur ahir a la nit al Centre de Congressos el seu espectacle ‘Jazz som aquí‘, que va fer gaudir el públic de molt d’humor i una bona estona de desconnexió. L’espectacle forma part de la programació de la 57a Temporada de Teatre.

La propera cita serà el 29 de gener amb el muntatge musical en clau d’humor ‘T’estimo si he begut‘, una adaptació teatral dels contes de l’escriptora catalana Empar Moliner feta per Dagoll Dagom, La Burtal i T de Teatre, dirigida de David Selvas i protagonitzada per David Bagés, Mercè Martínez, Ernest Villegas i les quatre actrius de T de Teatre. L’obra estava prevista inicialment el 5 de novembre però es va haver d’ajornar després del positiu per COVID-19 d’un dels membres de la companyia.

Per mesures de seguretat davant la pandèmia, els aforaments de la Temporada de teatre s’han vist en aquesta ocasió reduïts. L’ús de la mascareta, a més, és obligatori durant tota la funció. Així doncs, la venda d’entrades a Andorra la Vella es fa en blocs de 2 butaques, amb la separació reglamentària d’1,5 metres entre els respectius blocs per garantir la distància de seguretat.