Calaixeres al jardí per a cultiu d’hortalisses

Les jardineres són una bona opció si volem conrear les nostres pròpies verdures i no disposem d’espai per a un hort. Aquestes calaixeres poden comprar-se o realitzar-les un mateix, si ets un apassionat del bricolatge.

Per a construir-les només cal anar muntant els taulons i col·locar uns escaires de ferro a les cantonades per a donar consistència. En la part inferior es foraden uns orificis perquè serveixin de drenatge, es cobreix el fons amb uns centímetres de grava i s’emplena amb terra de cultiu deixant uns 10 cm lliures perquè en conrear, la terra no es vessi .

Per a aprofitar tot l’espai, segueix les recomanacions de Dick Raimond que consisteixen a sembrar o plantar molt junt i anar aclarint les plantes a mesura que creixen. D’aquesta manera no queda un centímetre lliure i es comença de seguida a collir, primer plantetes que siguin brots, boníssimes per a amanides i després, cada vegada més grans i madures.

Aquest tipus de cultiu té altres avantatges, com que no solen créixer moltes males herbes, o que cal regar menys en donar-se ombra les plantes les unes a les altres. El que sí que cal fer (com en un hort normal) és girar els cultius perquè la terra no s’empobreixi i afegir a la tardor una bona quantitat de compost o adobament orgànic.

