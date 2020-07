Microciment polit, una bona opció

Una solució que tenim avui dia i que ens facilita molt les coses quan volem renovar la nostra llar, és el microciment polit. Aquest consisteix a donar una capa de ciment molt fi en la tonalitat desitjada, sobre diferents superfícies, utilitzant-se en la seva majoria en terres i parets.

Una vegada polit el resultat estètic és molt acceptable, a més de ser resistent a la humitat i molt durador. És veritat que no resulta barat a causa del cost de la mà d’obra especialitzada que necessitarem, però comparat amb el preu de picar, desenrunar, comprar rajoles i alicatar, resulta més econòmic a més d’innovador.

Les superfícies queden totalment llises, sense cap junta i amb un aspecte com fent «aigües». En un bany amb una bona il·luminació queda molt modern, sobretot si optes per colors foscos com els grisos, els granats o els verds foscos.

En una cuina, un color coure combinat amb un faig clar també és una combinació perfecta.

El microciment també s’utilitza per a recobrir mobles, escales o taulells de cuina. Un altre avantatge és que es pot aplicar sobre diversos materials com plaques de cartró, guix, revestiments amb morter de ciment o arrebossat, i fins i tot en terres de formigó i fins i tot el marbre.

Això sí, cada superfície requerirà un tractament diferent perquè el resultat sigui l’òptim.

Per casaycolor.com