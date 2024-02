Concert de Joyce DiDonato per a promocionar el segon CLÀSSICAND

Cartell anunciant el concert de Joyce DiDonato (Andorra Turisme)

La multiguanyadora de premis Grammy Joyce DiDonato serà l’estrella convidada per a presentar la segona temporada del festival CLÀSSICAND. La reconeguda mezzosoprano oferirà un concert el dissabte, 2 de març, a l’Auditori Nacional d’Andorra (Ordino) que servirà per a donar el tret de sortida de la segona edició d’aquest esdeveniment, així com també per a promocionar el retorn del festival, tant a la premsa nacional com a l’internacional. I és que el mateix dissabte participarà en la roda de premsa en què es donarà a conèixer el cartell de l’edició d’engany.

La cantant nord-americana –que ha estat guardonada amb premis Grammy, Olivier, Richard Tucker i Handel, entre d’altres,– és una de les mezzosopranos més reconegudes en l’àmbit internacional i ha actuat tant als Estats Units, d’on és originària, com a l’Amèrica del Sud, Europa i Àsia. L’acompanyarà a l’escenari el pianista Craig Terry –també guanyador d’un premi Grammy–.

El concert de DiDonato serà el reclam per a presentar el cartell de la segona edició del CLÀSSICAND. Tal com ha apuntat el director artístic de l’esdeveniment, Joan Anton Rechi, “la voluntat és celebrar una festa de presentació per a tota la població, que els permeti gaudir d’una artista de renom mundial i que els engresqui a assistir a altres esdeveniments d’aquest tipus”. L’entrada és lliure: el públic que vulgui assistir-hi pot recollir les entrades presencialment a les oficines de turisme d’Andorra la Vella i d’Ordino a partir de dilluns 19 de febrer.

L’esdeveniment compta amb el suport del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, d’Andorra Turisme i dels comuns d’Ordino i Andorra la Vella. Dues entitats financeres del país en són les patrocinadores oficials.





Segona edició del CLÀSSICAND

El festival CLÀSSICAND, que mescla música clàssica, dansa i arts escèniques, va néixer l’any passat amb la voluntat de posicionar Andorra com a referent cultural internacional, amb la participació d’artistes de renom mundial. Així, en la primera edició van actuar-hi Anita Rachvelishvili, Valentin Dityuk la Vertigo Dance Company i Ariadna Gil, entre d’altres.

La segona edició continuarà apostant per la qualitat de les propostes sota la direcció artística de Joan Anton Rechi i, enguany, se celebrarà a partir del 25 de maig.