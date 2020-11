Bars i cafeteries podran oferir servei a taula a la tarda a partir de dimarts

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest dilluns un nou relaxament d’algunes de mesures de caràcter temporal decretades per a contenir la propagació de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 que afecten bars i cafeteries.

Així, a partir de demà dimarts aquests establiments podran obrir també en la franja de tarda, entres les 16.00 i les 19.00 hores. El nombre màxim de persones per taula continua sent de 2 en els espais interiors i de 4 persones per taula en els serveis a l’exterior. El límit establert en aquests establiments exclou els nuclis convivents superiors.

Els establiments que també estiguin autoritzats com a restaurants, han de fer una pausa obligatòria per higienitzar i ventilar entre cadascun dels serveis. Els clients hauran de dur la mascareta fins al moment de consumir en tots els casos i la distància entre les cadires ha de ser de mínim d’1,5 metres.

Martínez Benazet també ha indicat que la resta de mesures es prorroguen: en els restaurants es podran agrupar un màxim de 4 persones per taula, llevat que el nucli convivent sigui superior. També es segueix prescrivint el teletreball sempre que sigui possible, i les reunions de feina en format presencial també han de tenir un màxim de 4 integrants.

Finalment, el ministre també s’ha referit al sector lúdic. En aquest sentit, ha recordat que es manté el tancament dels establiments d’oci nocturn i es decreta el tancament dels establiments autoritzats com a sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives.

El titular de la cartera de salut ha exposat que la decisió d’aquestes modificacions puntuals té en compte l’evolució epidemiològica del país i la pressió sobre el sistema sanitari. En aquest sentit, Joan Martínez Benazet ha indicat que “la incidència de la pandèmia disminueix lentament després del repunt controlat que va haver-hi la setmana passada”. El nou Decret té una vigència de vuit dies.