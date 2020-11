Andorra emfatitza la cooperació com a element clau per fer front a la pandèmia de la COVID-19

La titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, presideix aquest dilluns 30 de novembre –juntament amb la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan,– la reunió extraordinària de ministres iberoamericans d’Afers Exteriors. La trobada, que Andorra acull de forma telemàtica, s’emmarca dins la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que s’ha de celebrar a Andorra l’any vinent, sempre que la situació sanitària ho permeti. De fet, la ministerial d’Afers Exteriors és l’última del 2020 en el calendari cap a la Cimera.

Un dels temes destacats de la reunió és la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i l’acció conjunta per fer front a les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials. Així, es remarca l’especial importància d’oferir una resposta global i coordinada a la crisi. En paral·lel, en la trobada també s’ha tractat el paper de la innovació, tenint en compte que l’aposta d’Andorra en la seva presidència de la SPT ha estat la reivindicació de la innovació com a element clau per a l’impuls del desenvolupament sostenible i la implementació dels Objectius 2030. “La innovació és una paraula clau i ha d’esdevenir un accelerador per dur a terme i implementar els objectius pel desenvolupament sostenible”, ha afirmat Ubach.

Un altre dels punts que han abordat els ministres iberoamericans d’Afers Exteriors és l’impacte que la pandèmia ha causat en àmbits com ara la cultura, l’educació o l’administració pública. A més, s’ha recollit la necessitat de mantenir el foment de polítiques mediambientals.