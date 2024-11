Baró destaca la importància del benestar de l’alumnat en el procés d’aprenentatge per a assolir millors resultats educatius

La taula de participants en les IX Jornades de reflexió educativa (SFGA)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha participat aquesta tarda de divendres en la inauguració de les IX Jornades de reflexió educativa de la Seu d’Urgell i d’Andorra. Durant el seu discurs, Baró ha destacat la relació de l’aprenentatge amb el benestar i la necessitat de trobar un equilibri entre ambdós per tal d’assolir els millors resultats i consolidar un bon ambient educatiu. De fet, les Jornades d’enguany tenen com a centre de debat el benestar en l’aprenentatge i els nous mètodes educatius per tal d’assolir aquest equilibri.

Segons Baró, les estratègies d’ensenyament modern, les pedagogies de les últimes dècades, substitueixen els mètodes més tradicionals per un aprenentatge vinculat a una vivència positiva de l’alumnat, per tal que els coneixements que adquireixin els alumnes romanguin durant més temps. Una tesi que, segons el titular d’educació, està reforçada pels estudis publicats els darrers anys en el camp de la neurociència. En aquest sentit, el ministre ha incidit en la importància de vincular el benestar i l’aprenentatge per a generar un cercle virtuós, en què una bona vivència en el procés d’aprenentatge reforci l’aprenentatge i alhora l’aprenentatge incrementi el benestar.

El propòsit d’aquestes Jornades és establir un espai de reflexió sobre com fer una bona gestió de l’aula que permeti un bon desenvolupament del treball curricular i, alhora, fomenti el benestar dels participants, alumnes i docents. Les jornades, que aquest divendres s’han desenvolupat al Seminari Diocesà d’Urgell, a la Seu d’Urgell i aquest dissabte discorreran al Centre de Formació Professional d’Aixovall, estan organitzades pel Govern d’Andorra, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Bisbat d’Urgell i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i compten amb la col·laboració de Caixa d’Enginyers.

A l’acte inaugural també ha participat el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, la directora general d’Innovació, Digitalització i Currículum del Departament d’Educació i FP de la Generalitat de Catalunya, Mercè Andreu, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, el degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL), Àlex Rocas, i el director de Banca Institucional Catalunya-Balears de Caixa d’Enginyers, Eduard Barcons.