Alumnes d’INEFC Pirineus fan pràctiques per a conèixer l’esport adaptat

Estudiants d’INEFC practiquen el vòlei adaptat, a la Pista Polivalent de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Alumnes de 3r curs de CAFE de l’INEFC Pirineus duen a terme pràctiques de l’assignatura d’Esport Adaptat mitjançant la col·laboració amb membres d’entitats locals que practiquen habitualment aquestes activitats. Aquest dijous han fet una d’aquestes trobades a la Pista Polivalent de la zona esportiva de la Seu d’Urgell, un dels diversos indrets on fan la part pràctica dels estudis. En aquesta ocasió, per exemple, han provat el vòlei adaptat.

Albert Mallol, professor d’INEFC Pirineus, ha explicat que aquesta assignatura serveix perquè els estudiants coneguin de primera mà tot el que significa l’esport per a persones amb discapacitat, ja sigui física, intel·lectual o funcional. Per això, com a complement a les classes teòriques, es fan sessions que els ajudin sobre el terreny a “agafar consciència” de què és realment i perquè facin activitats de convivència amb associacions com el Taller Claror, que habitualment fan activitats com ara jocs o piscina. Alhora, els alumnes proven en primera persona com és l’esport amb cadira de rodes, sense visió o amb sordesa. Això inclou també activitats pel municipi, com per exemple un joc per a trobar la ubicació dels diferents murals artístics que hi ha actualment a Castellciutat.

A més del vòlei adaptat, entre els esports que posen en pràctica hi ha l’atletisme i el goalball. En aquest darrer esport específic, l’INEFC organitza un torneig adreçat a escolars de la Seu, inclòs en el Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat. I també fan activitats extraesportives com per exemple visitar l’Espai Ermengol, per a conèixer com aquest museu local està preparat per a acollir persones amb discapacitat.

Albert Mallol recorda que pot plegat forma part d’algunes de les competències professionals que han de tenir els alumnes quan acabin els seus estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i ja entrin en el món professional. El professor hi afegeix que els joves reben bé aquest vessant dels estudis, perquè de vegades és difícil tenir present què significa fer esport amb una discapacitat, si no és que es té algun familiar o amic en aquesta situació.