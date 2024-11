Montferrer i Castellbò estrena aplicació per a telèfons mòbils

Aspecte de la nova aplicació per a mòbils de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò (RàdioSeu)

Montferrer i Castellbò disposa d’una nova aplicació per a telèfons mòbils, per a millorar la comunicació entre l’Ajuntament i els veïns i per a divulgar tot allò relacionat amb el municipi. L’eina l’ha presentat aquesta setmana l’informàtic, Jordi Gutiérrez, regidor de Noves Tecnologies del consistori. Gutiérrez ha destacat que l’app permet accedir a una completa informació sobre diferents serveis i actius del municipi, com per exemple el Viver d’Empreses, l’oferta d’allotjament rural existent, els restaurants i les dades més importants del terme, a més d’altres atractius turístics com són l’estació d’esquí nòrdic i muntanya de Sant Joan de l’Erm, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, l’Aeroport Andorra-la Seu i l’Aravell Golf&Country Club.

Tanmateix, un dels principals objectius amb què s’ha creat és el de facilitar un contacte més directe entre els habitants i l’Ajuntament. Per això, s’hi actualitzarà informació sobre l’agenda cultural, activitats diverses, fets d’interès o bé alertes sobre incidències, com poden ser per exemple esllavissades als camins i carreteres o qualsevol problema que afecti els diferents nuclis. D’aquesta manera, s’espera poder comunicar més ràpidament aquests incidents a la ciutadania.

Jordi Gutiérrez considera important tenir una eina com aquesta considerant les característiques singulars de Montferrer i Castellbò, que és un municipi amb poc més d’un miler d’habitants fixos, però amb una gran extensió (176 km2) i amb un gran nombre de nuclis dispersos habitats: 25 en total, alguns d’ells amb menys de deu habitants censats i d’altres que no arriben al centenar del veïns. En aquest context, actualment, ja hi ha molts d’aquests pobles en què els veïns han creat grups de WhatsApp per a comunicar-se entre ells, però “això fa que de vegades la informació es quedi una mica dispersa”, explica. Per això, amb l’app es vol unificar una mica millor tota aquesta informació relativa al municipi.





Visites per a explicar-ne el funcionament

L’Ajuntament també ha previst fer visites a cada nucli per a explicar com funciona i també per a explicar com s’instal·la i com es pot fer servir, tenint en compte que molts veïns són gent d’edat avançada. D’aquesta manera confien que se la instal·lin al mòbil el màxim possible de persones.

Tal com és habitual a les aplicacions de municipis, aquesta compta amb diverses pantalles temàtiques. El cost del projecte s’ha finançat en bona part amb una subvenció de la Diputació de Lleida, com a element de promoció turística, atès que també vol ser una eina de promoció de les empreses i dels atractius del municipi. La resta de pressupost l’ha cobert l’Ajuntament mateix.

Montferrer i Castellbò és actualment el tercer municipi de l’Alt Urgell en nombre d’habitants -uns 1.100 segons els censos més recents- i el segon del nord de la comarca, només superat per la Seu d’Urgell, que ja supera els 13.000. El segon lloc comarcal l’ocupa Oliana, amb uns 1.850 habitants; i el quart, Ribera d’Urgellet, amb 860.