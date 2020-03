Des de les 17.00 hores d’aquest dimarts hi ha una avaria en la telefonia fixa i mòbil segons han confirmat des d’Andorra Telecom. Es tracta d’una incidència que afecta de manera aleatòria els dispositius i els tècnics de la telefònica hi estaven treballant aquest dimarts a la tarda.

Així l’afectació a la xarxa 4G fa que sigui recomanable canviar de manera manual a 3G per poder tenir connexió. Pel que fa la telefonia fixa no es pot assegurar què ha provocat l’avaria ni quan estarà restablerta la xarxa. La telefònica assegura que es tracta d’una incidència aleatòria i que no tot el territori està afectat. Des de diversos indrets s’ha comprovat que no es possible fer trucades des dels telèfons fixos ni tampoc rebre’n.

La companyia informa, a través de les seves xarxes socials, que estan treballant-hi per solucionar-ho el més aviat possible i demana disculpes per les molèsties.