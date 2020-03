Diumenge el Poliesportiu serà buit en el partit que el Bàsquet Club Andorra jugarà contra el Bilbao Basket. Com la resta de la jornada de l’ACB, a proposta del Consell Superior d’Esports espanyol, serà a porta tancada.

“Estem en una competició que és l’ACB, que depèn del Consejo Superior de Deportes i al mateix temps del ministeri espanyol d’esports. No crec que tinguem opció de triar si podrem o no jugar en aquest cas”, reconeix el president Gorka Aixàs.

De moment la mesura tindrà una vigència de dues setmanes i afectarà el partit contra el Bilbao Basket de diumenge al Poliesportiu i el de la setmana vinent, a la pista de l’Unicaja. Els clubs, ara com ara, no es plantegen demanar un ajornament però “si això s’acaba allargant més o menys, veurem què passa i quin és l’impacte final que acaba tenint no només per a l’economia del club, sinó en la competició”, diu Aixàs.

No hi haurà públic ni tampoc es permetrà la presència de mitjans de comunicació. De moment la mesura només afecta el primer equip, en espera del que resolgui la Federació Catalana aquest dimecres.