Andorra bat un nou rècord de consum horari d’electricitat

La punta de demanda elèctrica, és a dir, el moment en què el consum d’electricitat al país és més elevat, va assolir, el passat 7 de gener, a les 10 hores, un nou rècord històric, situant-se en 133,6 MWh. Aquest pic de consum elèctric va coincidir amb la baixada generalitzada de temperatures a causa del pas de la depressió Goretti, i també amb unes dates de forta afluència turística i confirma la tendència dels darrers anys d’increment dels moments de més consum.
Els 133,6 MWh de consum esdevenen el màxim històric registrat, després de superar l’anterior rècord que datava del gener de 2024, quan es va produir un episodi climàtic similar i, en aquest cas, el consum pic va ser de 132 MWh.
El fet que la punta de demanda se superi periòdicament contrasta amb l’evolució global de la demanda elèctrica anual del país, que tot i que es troba en una fase de creixement constant, es tracta d’augments moderats, al tomb del 2% anual, i es manté per sota dels màxims històrics registrats entre el 2007 i el 2011, amb el màxim al 2010. Aquest contrast reflecteix la major variabilitat de la demanda i l’augment del consum en els moments de més fred.
Per aquest motiu, FEDA disposa actualment d’una xarxa plenament dimensionada que garanteix l’absorció i el subministrament de l’electricitat necessària, fins i tot, en episodis de puntes de demanda. Així mateix, per a continuar responent amb la mateixa qualitat a les necessitats del futur, les inversions en les línies d’alta tensió i el projecte d’ampliació de la capacitat de la connexió amb Espanya esdevenen essencials per a anticipar-se a l’evolució de la demanda i mantenir la xarxa adaptada als reptes de futur.