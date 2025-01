Commemoració a la frontera amb Andorra dels 200 anys de la creació de la Policia Nacional

La plana major de la Policia Nacional i el subdelegat del Govern espanyol a Lleida a la frontera (Policia Nacional)

El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha visitat aquest matí de dimarts la frontera entre Espanya i Andorra, a la Seu d’Urgell, durant un acte en commemoració del Bicentenari de la Policia Nacional, on s’ha trobat amb els agents destinats en aquest lloc fronterer. Posteriorment, s’ha desplaçat fins a la Unitat de Documentació de la Policia Nacional del municipi urgellenc per a presidir l’acte de celebració dels 200 anys de la creació del Cos. Allí ha descobert una placa commemorativa de l’esdeveniment i ha agraït als 35 agents destinats en aquesta unitat la seva “contribució a la missió constitucional que tenen assignades i el seu gran treball per la seguretat i el benestar d’aquestes terres”.

Pardo Piqueras ha recordat que ja el 1824, la Policia desenvolupava funcions de documentació a la Seu d’Urgell: expedia els passaports i les cèdules d’identitat (una competència exclusiva que manté la Policia dos segles després), creava els censos de població, expedia els visats, ratificava els passaports dels militars, donava cartes de seguretat als inscrits al padró i als estrangers residents i concedia les llicències per a l’ús d’armes, la venda ambulant, la caça i la pesca.

Durant la seva intervenció, el director general de la Policia també ha assenyalat que “en aquesta Unitat de Documentació, els policies nacionals fan una transcendental i importantíssima gestió de producció documental. L’any passat es van expedir més de 8.000 documents nacionals d’identitat, 2.750 passaports i més de 1.800 targetes d’identitat d’estrangers”.

Aquesta tarda, a més, se celebrava una taula rodona sobre els 200 anys de la Policia Nacional a la Seu d’Urgell i a la frontera amb el Principat d’Andorra, on s’havia de tractar la presència històrica de la Policia Nacional a la zona, les relacions amb Andorra i la documentació utilitzada per espanyols i andorrans per al pas fronterer en diferents èpoques històriques. Aquesta taula rodona la clausurava el mateix director general de la Policia.