Andorra Sostenible impulsa un taller de canvi climàtic i petjada ecològica a les escoles del país

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, a través d’Andorra Sostenible, ha impulsat la creació i difusió d’un taller sobre la petjada ecològica per conscienciar del canvi climàtic i fomentar un millor ús dels recursos naturals. El taller és una directriu de l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica aprovada per unanimitat del Consell General. La iniciativa també s’ha fet coincidir amb la Setmana europea de l’energia sostenible que busca impulsar el canvi necessari cap a la transició energètica.

L’activitat està dirigida a alumnes de segona ensenyança i batxillerat i ha estat incorporada a la guia de recursos pedagògics del curs 2021-2022 que ofereix el Ministeri a través d’Andorra Sostenible, així com al catàleg d’activitats educatives que el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ofereix a tots els centres escolars per aquest curs 2021-2022. El taller ja s’ha impartit en tres grups de l’Escola Andorrana de Batxillerat de La Margineda, amb la participació d’un total de 66 alumnes, i la voluntat és arribar al màxim d’aules de segona ensenyança i batxillerat.

La dinàmica del taller és participativa i a través de diferents eines digitals de gamificació s’aconsegueix que els alumnes aprenguin i reforcin els coneixements sobre les causes i efectes del canvi climàtic al país, així com la petjada ecològica dels seus hàbits diaris i de com millorar l’ús dels recursos naturals per reduir la nostra petjada. Durant el taller s’expliquen alguns conceptes claus als alumnes, com ara què és la petjada carboni i la petjada ecològica, o bé què s’entén per crisi climàtica.

El taller s’inicia amb un vídeo introductori on s’exposa als alumnes els principals efectes del canvi climàtic detectats a Andorra, i seguidament es planteja un joc de preguntes per consolidar els coneixements explicats. A partir d’aquí, el taller és més dinàmic i a través de quatre personatges ficticis que representen diferents actors de la societat andorrana, com ara una agricultora o un jove de Fridays for future, s’analitza i es debat per grups com els hàbits quotidians i les accions individuals de cada persona incideixen sobre el canvi climàtic i la petjada ecològica.

Per tancar el taller s’exposen les conclusions en grup i a través d’una eina digital participativa els alumnes han d’identificar quins hàbits quotidians contribueixen a reduir la nostra petjada ecològica i a fer front al canvi climàtic. En aquest sentit, tal i com declara el professorat “és important fer partícips als alumnes en aquests temes, que vegin casos concrets que podrien ser reals i que siguin ells mateixos els que aportin solucions”.