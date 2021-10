Els pilots de l’ACA Esport, al podi final del Campionat d’Espanya de Muntanya 2021

La disputa de la Pujada a “Les Revoltes d’Ibi” va decidir les classificacions finals de la present edició del Campionat d’Espanya de Muntanya. Raul Ferré (Silver Car CS) va arribar a la localitat alacantina com a subcampió de la Categoria II, mentre que Edgar Montellá (Silver Car) va haver de conformar-se amb la tercera posició final malgrat arribar a la capital de la joguina amb opcions al títol de l’esmentada categoria.

Raul Ferré (Silver Car CS – Cat II), després d’aconseguir el seu primer triomf absolut a Eivissa, s’havia plantejat com a objectiu repetir triomf en l’última cita de la temporada, superant al campió, Javi Villa. Malgrat protagonitzar una altra espectacular actuació, repetir el triomf no va ser possible. El pilot asturià es va imposar en les tres pujades vàlides per a la classificació final i va poder celebrar el seu enèsim títol de campió d’Espanya amb el triomf parcial en l’últim meeting. El pilot de l’ACA Esport va cedir menys d’1” (817 mil·lèsimes) en la classificació final de la prova d’Ibi, després de protagonitzar un altre duel al límit amb el campió de la categoria.

Per part seva, Edgar Montellà (Silver Car S3 – Cat III) va arribar a la localitat alacantina conscient que per aconseguir el títol solament era factible solucionant a favor seu diverses opcions d’un complicat trencaclosques. L’objectiu no era un altre que lluitar fins al final per a desplaçar els seus rivals, Mario Asenjo (Silver Car) i Benito Pérez, de les posicions d’honor de la categoria III del CEM 2021. Una vegada més va quedar clar que la categoria dels CM era la més disputada del certamen. Asenjo va resoldre de manera impecable el destí del certamen: va vèncer per la mínima a les tres pujades a un incisiu Montellà, quedant Pérez en la tercera posició després d’iniciar el meeting amb una sortida de pista. Malgrat l’esforç, el pilot que gaudeix del suport del Programa de Joves pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), va haver de conformar-se amb un treballat tercer lloc, demostrant que el seu nivell no té res a envejar al dels seus rivals directes a Ibi.

La meteorologia va donar suport al final de temporada del CEM 2021

Després de les dificultats que van haver de superar els participants al meeting d’Eivissa, a causa d’una climatologia variable. L’experiència no es va repetir a la prova final disputada a la costa alacantina. Amb sol i temperatures concordes a l’època de l’any, les pujades es van poder disputar sense les dificultats afegides de la setmana anterior.

Categoria II

Raul Ferré (Silver Car CS – Cat II). Repetir triomf no va poder ser, però molt satisfets en general. La temporada es va iniciar amb molts canvis i amb les expectatives molt altes. A mesura que avançava el 2021 es van anar confirmant els dubtes inicials i al final la lluita de tu a tu amb el vàries vegades campió Javi Villa, no va ser possible. Així comentava en Raul l’últim meeting del 2021: “No hi havia cap dubte que, després de vèncer a Eivissa, l’objectiu no podia ser un altre que fer tot el possible per a tornar a pujar al graó més alt del podi. Va quedar en intent, Villa ens va superar per la mínima. El nostre ritme va ser competitiu i va estar al nivell del guanyador, perdre per 817 mil·lèsimes després de 10 km competint ho demostra, no obstant això a Ibi ens va faltar una mica de sort per aconseguir guanyar”.

Malgrat tot, la satisfacció era la nota predominant a l’assistència del pilot de l’ACA Esport: “En línies generals estic convençut que ha estat un any molt complet en el qual he après molt, tant de la competició en general com de la posada a punt de la barqueta”.

Ferré concloïa: “Era un any en què la novetat en gairebé tots els aspectes era la nota predominant a principis de temporada i acabar amb un triomf absolut i plantant cara pràcticament en totes les pujades a un pilot del nivell de Javi Villa és per a estar satisfet”.

Categoria III

Edgar Montellà (Silver Car S3 – Cat III). “Tot es va decidir a Ibi, encara que crec que la prova d’Eivissa va minvar les nostres opcions d’aconseguir el títol de la categoria mes igualada del CEM 2021″. Aquesta era la reflexió inicial que ens feia Montellá sobre la temporada finalitzada.

Respecte al meeting alacantí, el pilot de l’ACA Esport feia aquest comentari: “En la primera pujada del diumenge (dia 24) vaig aconseguir un temps que, la veritat, no me l’esperava perquè vaig cometre tres errors de pilotatge. Vaig intentar esmenar-los, crec que ho vaig fer, en la següent pujada però el crono no va millorar i, ara mateix, no ho acabo d’entendre. Amb tot cal reconèixer que Mario (Asenjo) ha estat a un gran nivell. Amb el triomf hauríem aconseguit el subcampionat”.

En referència a la valoració de la temporada, el comentari era el següent: “Crec que ha estat un any molt positiu, hem estat normalment entre els millors, hem guanyat carreres. A nivell del certamen ha estat una lluita molt tancada entre els tres i al final les diferències han estat mínimes. Ha quedat demostrat que tenim ritme per a vèncer el nacional i l’any que ve ho intentarem una altra vegada. Amb tot al sac i ben lligat al CEM 2021, ens queden dues proves del certamen català en el qual la lluita amb Ramonet (Plaus) promet emocions fortes”.

Aquesta lluita que anuncia Montellà al català de l’especialitat començarà el primer dissabte de novembre (dia 6) amb la disputa de la 48a Pujada a Sant Feliu de Codines organitzada per l’Escuderia Vall del Tenes – Sant Feliu de Codines.