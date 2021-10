Sito Español reforça encara més les opcions al títol a Pozoblanco

En una temporada en la qual el principal objectiu era aprendre, Àlex “Sito” Español es troba amb opcions d’aconseguir el primer títol espanyol del seu palmarès esportiu. Les opcions d’aconseguir el títol de dues rodes motrius (2RM) en la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra han augmentat de manera considerable després d’aconseguir la tercera posició en el Ral·li de terra de Pozoblanco (Còrdova). Amb Rogelio Peñate a la seva dreta en l’habitacle del Peugeot 208 Rally 4, “Sito” va aconseguir mantenir, fins i tot superar a vegades, el ritme d’uns rivals molt experimentats.

La gran quantitat de pols un dels obstacles a superar. En la primera especial (El Guijo1), “Sito”-Peñate es van veure desplaçats a la sisena posició d’aquest parcial, a causa d’una estratègia d’equip per evitar la gran quantitat de pols que hi havia en la pista i que segons “Sito” “no va funcionar com estava previst”.

A partir d’aquesta instant el nou tàndem va funcionar amb soltesa en un escenari complicat, la segona posició de la categoria en el segon pas per la complicada especial del Guijo va deixar clar que el seu ritme estava entre els millors del ral·li. El ritme exhibit en aquesta especial el van poder mantenir durant bona part de la prova, van estar en el top5 en totes les especials. Aquesta regularitat va ser decisiva per estar al final en posicions de podi i fer realitat l’objectiu que s’havien marcat en venir a competir a la localitat cordovesa. Així ho explicava el pilot de l’ACA Esport una vegada finalitzada la prova: “Crec que hem fet un ral·li molt bo. Estar prop de pilots que lluiten per la beca de RFEDA, com Gabeiras o Colom, no és gens fàcil. Ho hem aconseguit i a més hem superat a altres rivals que abans d’iniciar el ral·li em feia la sensació que ens superarien.”

A més, afegia:“L’opció d’encarar el Campionat d’Espanya era el principal objectiu i l’hem aconseguit. Ara hem d’anar a León a rematar el treball fet durant la temporada”.

“Sito” també comentava d’aquesta manera els moments més delicats del desenllaç del ral·li: “En tots dos casos la pols ha estat el detonant, al qual caldria afegir la presència d’un vehicle accidentat en la pista que no destorbava i a més els pilots estava fora del vehicle. Aquí l’experiència de Rogelio (Peñate) ha estat decisiva per a resoldre la situació”.

Quant al feeling amb el navegant que ha estat a la seva dreta a Pozoblanco, el pilot andorrà comentava: “Rogelio m’ha demostrat que és un copi d’altíssima categoria, a més de fer el seu treball amb les notes, diria que ha fet les funcions d’instructor dient-me quan era el millor moment per a atacar o no, en general m’ha donat molta confiança”.

A León es tanca el CERT, el títol de les 2RM és a prop

El pilot de l’ACA Esport, una vegada superat el repte de Pozoblanco, ja té al cap que el primer dissabte de desembre, jornada en la que es jugarà a León el títol de 2RM.

Queden 35 punts en joc, Alex Español (128 punts) es desplaçarà a la capital castellana amb 28 punts d’avantatge respecte a un Aritz Iriondo (100 punts), que a Pozoblanco va haver d’abandonar.

Sens dubte, l’avantatge del “Sito” és important, però com comenten els que en saben, les carreres cal disputar-les fins al final.