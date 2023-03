Barris Nord, terra hostil: Lleida 88 – BC Andorra 80. Àrbitres i un nefast 1r quart dels tricolors sentencien els de Lezcano

Xerrada de Lezcano amb els seus jugadors (ATV)

Era de preveure la dificultat que trobaria el BC Andorra al pavelló Barris Nord. Però, fins a quin punt? S’ha constatat només començar el partit. El Força Lleida ha tirat de triples, que anaven entrant, i els tricolors dubtaven tant des de sota cistella com des de l’exterior. A més, l’arbitratge, tampoc es pot dir que ajudava. En tot cas, els col·legiats, en el primer quart, no han estat responsables del desgavell dels de Natxo Lezcano que han navegat de totes, totes. Hi ha hagut diferències molt grans fins al punt que aquest primer període ha acabat amb un sorprenent 29 a 14 (-15) en contra del BC Andorra. Dels primers 10 minuts no es pot extreure res de positiu.

En començar el segon quart, tampoc es pot dir que les coses hagin millorat. L’Andorra es mostrava fluix en defensa i molt erràtic en atac. El panorama ja s’albirava més que dramàtic. El marcador s’anava eixamplant per als locals i tot pintava malament. Els tricolors no encistellaven i el rival ho anotava tot. Estava sent el pitjor malson des de l’inici de la temporada. Triples, triples i triples per als del Segrià i, l’Andorra, era un conjunt desconegut. Lezcano ha demanat temps mort amb un 42 a 26 per als locals. La reunió de banqueta, tampoc ha funcionat. El segon període finalitzava amb un clar 47 a 30 per al Força Lleida. Dels 47 punts dels lleidatans, 27 han estat a base de triples, amb 9 de 22. El matx sí que es presentava difícil, però, d’aquesta manera, ni pensar-ho.

Finalitzat el temps de descans, es posava en marxa el tercer quart. I, novament, l’artilleria dels locals es basava en llançaments exteriors. Per sort, no ha estat com els primers 10 minuts i, així, els del Principat feien un parcial de 6 a 14, posant el lluminós amb un 53 a 44 (-9) quan s’havia arribat a perdre de 20 punts. Però… mira per on, quan s’atansaven els de Natxo Lezcano, els àrbitres han xiulant unes decisions més que discutibles (tècniques i personals en atac). Tot i això, malgrat les adversitats, i que no serveixi d’excusa perquè els col·legiats han estat pèssims, els Tamarros ho intentaven i havien rebaixat el marcador 55 a 49 amb un parcial de 8 a 17 que feia tenir fe. Però, aquest divendres… Era de penitència. El tercer quart acabava amb un 65 a 53 per als de la terra ferma.

El darrer quart es presentava més que difícil per al BC Andorra. Per postres no s’anotaven els tirs lliures i el Lleida seguia fent de les seves. Els tricolors estaven barallats amb el cèrcol i els locals tenien amb Marcos un revulsiu, un pistoler des de l’exterior i, amb Lobo, tres quarts del mateix. Han estat els botxins. 88 a 80 ha estat el resultat final.

Els de Natxo Lezcano ho han intentat, però, hi ha hagut tres factors determinats que els han fulminat:

. Ha estat, realment, el primer quart el que ha sentenciat al BC Andorra. Com en els darrers partits, el conjunt comença en fred i, després, toca remar a pulmó. El problema és que avui divendres no s’ha pogut remuntar.

. En segon terme cal remarcar, favoritismes a banda, que aquest divendres l’arbitratge ha estat decisiu en el marcador. No diem en la derrota, però, sí, segur, en el resultat final. L’Andorra, en els últims minuts ha patit antiesportives a doll, personals en atac i determinacions en contra més que dubtoses.

. I, finalment, el Força Lleida i els seus aficionats, han fet una demostració del que realment és una bombonera, fins al punt que, hi ha hagut ocasions que, potser, era més caldera que bombonera.

En tot cas i, sigui com sigui, el BC Andorra ha perdut el coixí que tenia de diferència respecte el Palència, el segon classificat. Encara que els tricolors portaven dos triomfs d’avantatge respecte els castellans, un, és irreal, perquè en cas d’empat a la classificació, el Palència té millor coeficient que els andorrans.