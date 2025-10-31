El 23è Festival de Titelles d’Andorra, Ànima, aixeca el teló, dissabte, amb l’espectacle poètic i commovedor “Tumulte”

El 23è Festival de Titelles d’Andorra, Ànima, començarà aquest dissabte amb la representació de ‘Tumulte’, una obra de la companyia Blick Théâtre que tracta el tema del dol a través d’uns pares que han perdut la seva filla. L’obra utilitza els falsos semblants i una actuació sense paraules per a mostrar un mon en el qual humans, titelles i màscares participen en la creació de situacions estranyes, intenses i commovedores.
La representació es farà a les 20 hores, a la Sala de festes del Complex Esportiu d’Encamp i compta amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra.
El festival continuarà els dies 4 i 5 de novembre amb les sessions escolars ‘La Tormenta’ (de Zero en conducta i en col·laboració amb l’Ambaixada d’Espanya a Andorra) i ‘Jo, Tarzan’ (de Festuc Teatre).
Les obres seguiran el 6, 7 i 8 de novembre amb el taller “Connectat amb Moby Dick” i les representacions “La petita Moby Dick” (d’Eudald Ferré) i “La gata que volia canviar la història” (de Thomas Noone).
La programació completa i la venda d’entrades es troben a comuencamp.ad/anima.