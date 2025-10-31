El 23è Festival de Titelles d’Andorra, Ànima, aixeca el teló, dissabte, amb l’espectacle poètic i commovedor “Tumulte”

Imatge de l'espectacle Tumulte (Comú d'Encamp)
El 23è Festival de Titelles d’Andorra, Ànima, començarà aquest dissabte amb la representació de ‘Tumulte’, una obra de la companyia Blick Théâtre que tracta el tema del dol a través d’uns pares que han perdut la seva filla. L’obra utilitza els falsos semblants i una actuació sense paraules per a mostrar un mon en el qual humans, titelles i màscares participen en la creació de situacions estranyes, intenses i commovedores.

La representació es farà a les 20 hores, a la Sala de festes del Complex Esportiu d’Encamp i compta amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra.

El festival continuarà els dies 4 i 5 de novembre amb les sessions escolars ‘La Tormenta’ (de Zero en conducta i en col·laboració amb l’Ambaixada d’Espanya a Andorra) i ‘Jo, Tarzan’ (de Festuc Teatre). 

Les obres seguiran el 6, 7 i 8 de novembre amb el taller “Connectat amb Moby Dick” i les representacions “La petita Moby Dick” (d’Eudald Ferré) i “La gata que volia canviar la història” (de Thomas Noone).

La programació completa i la venda d’entrades es troben a comuencamp.ad/anima.

