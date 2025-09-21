Andorra ocupa l’11a posició al Trial de les Nacions, tant en categoria masculina com femenina

Els equips masculí i femení de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) han finalitzat en l’11a posició, ambdós, en el Trial de les Nacions a la categoria International Trophy. En la categoria masculina, l’equip format per Quim Altés, Valentí Cristina i Edgar Garcia han anat de menys ha més, en un recorregut que era fora força tècnic. Al final de la primera volta, els de l’FMA ocupaven la desena posició amb un total de 45 punts. La segona volta no ha estat millor per als pilots andorrans que han començat a notar el cansament i això ha fet que sumessin un total de 59, per a comptabilitzar un total de 104 i acabar en l’11a posició final. Han quedat per davant d’equips nacionals com Irlanda, Letònia, Canadà, Luxemburg, Portugal i Grècia.
En la categoria femenina, la dificultat ja de per si del recorregut se li afegia que l’equip andorrà només estava format per dues integrants: Alexia Lladó i Elia Pascuet. Les esportistes de l’FMA han estat en inferioritat, en tot moment, i no han pogut realitzar el trial que porten dintre degut a l’exigència física que comportava només tenir dues integrants formant equip. Les andorranes ho han intentat, i ja a final de la primera volta sumaven un total de 132 punts. El cansament es feia palès, però Lladó i Pascuet no han deixat de lluitar en cap zona del recorregut. La segona volta, tot i el cansament, la puntuació ha estat inferior, han sumat 126 punts que, malgrat no ser un bon resultat, certifica les ganes de les pilots de l’FMA per millorar i fer-ho bé. Al final han finalitzat en 11a posició, per davant de Canadà.
Classificacions finals
Categoria masculina:
1.- USA. 7 punts; 2.- Japó. 11 punts; 3.- Alemanya. 11 punts; 11.- Andorra. 104 punts
Categoria femenina:
1.- Espanya. 54 punts; 2.- Itàlia. 54 punts.; 3.- Regne Unit. 62 punts. 11.- Andorra. 262 punts.