La Generalitat presenta el projecte de l’observatori de la futura Oficina de l’Alta Muntanya a l’International Mountain Conference

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i de manera conjunta amb el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), han participat aquesta setmana a l’International Mountain Conference (IMC) a Innsbruck, Àustria, la trobada científica més rellevant a escala internacional dedicada a la recerca sobre les muntanyes.
El treball presentat, L’Oficina de l’Alta Muntanya de Catalunya. Abordant les desigualtats territorials mitjançant polítiques d’innovació sensibles al lloc a les regions d’alta muntanya de Catalunya, explora les implicacions d’un nou marc legislatiu per a estimular la innovació i el desenvolupament sostenible a les regions d’alta muntanya de Catalunya. Aquesta és la finalitat de la nova Llei de l’Alta Muntanya, que es preveu que substitueixi l’actual legislació -aprovada el 1983- amb un nou enfocament que es basi en polítiques sostenibles i que serveixi per a afrontar els reptes ambientals, socials i econòmics actuals. Aquesta iniciativa introdueix les “accions estratègiques” i la creació d’una Oficina de l’Alta Muntanya.
Una proposta transformadora per a les regions de muntanya
L’Oficina de l’Alta Muntanya s’exposa com una unitat -emmarcada en l’avantprojecte de la nova Llei de l’Alta Muntanya- que neix amb la voluntat de donar resposta als reptes actuals de les regions de muntanya fent ús de polítiques d’innovació sensibles al lloc que combinin coneixement, participació i acció transformadora.
Les funcions claus d’aquesta oficina són:
Gestionar un observatori territorial escoltant el territori, detectant disfuncions i avaluant l’eficàcia de les polítiques públiques.
- Coordinar els espais de governança establerts per la Llei, amb participació activa dels actors locals.
- Elaborar i coordinar el Pla d’Actuacions Estratègiques de l’Alta Muntanya amb accions prioritzades i interdepartamentals.
- Convertir idees en projectes concrets amb alt impacte territorial.
- Realitzar un seguiment de les accions dins del marc de l’Estratègia dels Pirineus.
Un nou relat per a les muntanyes
Amb aquesta proposta, la Generalitat de Catalunya aposta per una governança basada en la quàdruple hèlix -Govern, empreses, acadèmia i ciutadania-, que tingui un enfocament inclusiu i participatiu. El propòsit és trencar mites i estereotips sobre les zones de muntanya i construir una narrativa pirinenca pròpia, que valori els seus actius i orienti les polítiques públiques cap a un futur sostenible i equilibrat.