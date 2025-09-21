50.000 euros per a arranjar un mur al camí de la Bastida, a la Seu

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana, per unanimitat, una modificació de crèdit de 50.000 euros per a la reparació d’un tros de mur del camí de la Bastida. El despreniment es va produir ara fa unes setmanes a causa de les pluges intenses. L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha destacat que cal actuar-hi “de forma urgent” perquè és un tram perillós per a les persones que hi circulen. D’altra banda, Barrera també ha apuntat al fet que “si cedeix més terreny pot quedar incomunicada la zona”, amb els problemes que això pot generar.
El consistori urgellenc iniciarà de forma imminent la redacció del projecte i sol·licitarà una subvenció a la Diputació de Lleida, prevista per a actuacions d’urgència. No és la primera vegada que l’Ajuntament de la Seu intervé a la carretera de la Bastida per la manca d’estabilitat dels murs. En aquest sentit, Joan Barrera ha indicat que després de la reparació s’estudiarà què es pot fer perquè no tornin a repetir-se aquest tipus d’incidències.