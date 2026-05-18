Andorra i les illes Canàries promouen la cooperació en àmbits vinculats a les zones econòmiques especials, la producció audiovisual, la innovació i el turisme sostenible

El cap de Govern, Xavier Espot, desplaçat a Gran Canària en visita institucional, s’ha reunit amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, amb l’objectiu d’explorar fórmules de cooperació que permetin enfortir les economies dels dos territoris. La trobada ha permès conèixer l’experiència de les Canàries en àmbits com la diversificació econòmica, el sector audiovisual i la creació d’instruments específics com la Zona Especial Canària. Les dues delegacions han identificat línies de treball compartides en àmbits com el turisme sostenible, la innovació o l’ensenyament superior i també han intercanviat pràctiques en polítiques d’habitatge.
Els dos mandataris, a més, han protagonitzat el fòrum organitzat pel diari regional Canarias 7 “Andorra i Canàries. Connexió estratègica”, amb l’objectiu d’enfortir la cooperació interterritorial i identificar oportunitats concretes de col·laboració. La iniciativa ha remarcat el potencial de complementarietat entre dues realitats amb reptes compartits, tot i les diferències territorials, i amb una clara vocació d’obertura internacional.
En la seva intervenció, el cap de Govern ha subratllat que la col·laboració entre territoris amb característiques singulars és clau en el desenvolupament econòmic i ha afirmat que “aquestes trobades contribueixen a identificar sinergies i oportunitats reals de cooperació, i permeten avançar en una agenda comuna basada en el creixement sostenible, la competitivitat i el benestar de la ciutadania”. En aquest sentit, ha remarcat que aquesta connexió obre noves oportunitats en sectors clau com el turisme sostenible, la innovació tecnològica, l’audiovisual, la fiscalitat i els serveis empresarials internacionals.
Espot ha compartit el procés de transformació econòmica d’Andorra de les darreres dècades, les reformes estructurals, la modernització fiscal, i l’homologació amb els estàndards internacionals. També ha exposat l’impuls del Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica, que té per objectiu ampliar la base productiva cap a activitats de més valor afegit com l’economia digital, la innovació tecnològica i els serveis internacionals, i l’aposta pel foment de nous sectors emergents.
Per la seva banda, el president de Canàries ha exposat l’experiència de la Zona Especial Canària (ZEC) com a instrument d’atracció d’inversió i diversificació sectorial que s’ha consolidat com un vector per al desenvolupament de sectors emergents vinculats a l’economia digital i els serveis globals.
Durant el diàleg, Espot ha subratllat el paper de l’Acord d’associació amb la Unió Europea com a instrument de diversificació, en obrir la porta a operar al mercat interior amb menys barreres tècniques, participar en licitacions públiques i integrar-se en programes europeus de recerca i innovació. Aquest nou escenari, ha dit, pot facilitar el desplegament de sectors d’alt valor afegit com la biomedicina, la recerca farmacèutica o les tecnologies verdes i la implantació de centres d’R+D.
Tots dos mandataris han coincidit a assenyalar la necessitat d’intensificar la cooperació en sostenibilitat i transició energètica, davant la vulnerabilitat dels territoris insulars i d’alta muntanya al canvi climàtic. La fragilitat dels ecosistemes dels dos territoris, la limitació de recursos naturals i la dependència d’activitats sensibles al clima, com el turisme, fan imprescindible avançar en estratègies de resiliència i preservació de la biodiversitat.
A continuació del diàleg entre els dos mandataris, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha intervingut per a exposar les oportunitats que ofereix el teixit empresarial d’Andorra i els instruments de suport a la internacionalització i a la captació d’inversió davant d’empresaris i agents econòmics de les illes i també dels representants de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) desplaçats a Gran Canària.
Visita a la Zona Especial Canària i cooperació en els sectors audiovisual i tecnològic
El cap de Govern ha mantingut una reunió amb el vicepresident de la Zona Especial Canària (ZEC), Luis Suárez, amb un règim fiscal especial de baixa tributació per a promoure el desenvolupament econòmic i social de l’arxipèlag, una experiència que pot inspirar la fiscalitat d’una futura zona econòmica especial al voltant d’Andorra. En la trobada s’han exposat els principals instruments de competitivitat i els incentius disponibles per a la implantació empresarial, i s’han compartit experiències sobre polítiques d’internacionalització, atracció d’inversió i diversificació econòmica.
La delegació del cap de Govern s’ha pogut reunir amb el màxim responsable de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA) per a tractar el potencial del sector audiovisual a les Canàries, l’ecosistema de producció, postproducció i serveis associats, l’atracció de rodatges i la industria creativa.
L’agenda de treball té per objectiu identificar iniciatives i projectes amb potencial de cooperació, i conèixer de primera mà experiències de transferència tecnològica i d’impuls de l’economia del coneixement. Així, està previst que la delegació visiti el centre logístic La Luz Autoport Terminal, un hub de distribució per al sector d’automoció a les illes i es reuneixi amb els directius de Binter Canarias, referent del transport aeri a l’arxipèlag.
El programa també preveu la visita a les instal·lacions de l’Institut Tecnològic de Canàries, per a conèixer els projectes i capacitats en àmbits com la recerca aplicada, la digitalització i el suport a la innovació empresarial.
En el desplaçament a les Canàries, Espot ha estat acompanyat pel secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura. La delegació andorrana ha comptat també amb representants d’Andorra Bussines, de la Cambra de Comerç i Serveis d’Andorra i de la Confederació Empresarial Andorrana.