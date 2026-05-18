Durant el 2025, al Principat, hi va haver 508 naixements

L’any 2025 es van comptabilitzar 508 naixements dins de la població resident al Principat d’Andorra, 272 nenes i 236 nens. La distribució dels naixements de l’any 2025 per mes és força uniforme, amb una mitjana de 42,8 naixements per mes. Destaca però el mes de gener amb un total de 51 naixements. En set de cada deu naixements, la mare es trobava en la franja d’edat d’entre 30 i 44 anys. Més concretament, el 42,1% es tenien entre 30 i 34 anys mentre que un 28,3% tenien entre 35 i 39 anys.
L’edat mitjana de les mares va ser de 33,00 anys, amb una taxa de fecunditat de 24,65 nadons per 1.000 dones de 15 a 49 anys. L’indicador conjuntural de fecunditat és de 0,83.
El mateix any es van comptabilitzar 386 defuncions de residents, 187 dones i 199 homes, un +3,5% respecte a l’any anterior. Durant l’any 2025, el mes de març ha estat el mes en que s’ha registrat un major nombre de defuncions, amb un total de 46.
L’edat mitjana dels difunts va ser de 80,33 anys per les dones i 74,19 anys pels homes, amb una taxa de mortalitat total de 4,33 difunts per cada 1.000 habitants.
Durant l’any es van registrar 474 casaments, 429 civils i 45 eclesiàstics. Per altra banda, es van registrar un total de 226 divorcis i 10 separacions.
*Les taxes d’aquesta nota informativa estan basades en les dades de la població estimada a 31/12/2025 de 89.058 persones, publicades el dia 26/01/2026.