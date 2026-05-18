Dos arrestats per possessió de droga

Aquest passat cap de setmana, la Policia va detenir dos homes com a presumptes autors de delictes contra la salut pública. Un d’ells, de 29 anys, va ser arrestat diumenge a la tarda, a Escaldes-Engordany, un cop va rebre l’alta mèdica de l’hospital, on va ingressar dissabte després que els agents rebessin un avís perquè l’home hauria consumit drogues. A més, es trobava en possessió d’1,7 grams de tusi i 15 dosis d’LSD.
L’altre individu, aquest de 57 anys, va ser detingut a la frontera del riu Runer, diumenge a la nit, quan accedia al país amb 0,80 grams de tusi i prop de 4 grams de ketamina.