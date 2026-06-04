Andorra Digital organitza la jornada “Serveis de dades al núvol. Un nou catàleg d’oportunitats”, per a empreses i institucions

Andorra Digital celebrarà el pròxim dimecres, 10 de juny, la jornada «Serveis de dades al núvol. Un nou catàleg d’oportunitats», una trobada destinada a apropar les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies en el núvol, com a estadi imprescindible en el tractament de la IA, i donar a conèixer el nou catàleg oficial de serveis, disponible per a les entitats del país. La jornada, que tindrà lloc de les 9 a les 13:30 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, reunirà representants del sector públic i privat, experts tecnològics, empreses i organitzacions interessades en conèixer les darreres tendències en matèria de digitalització i infraestructures digitals.
Com a entitat responsable del desplegament i manteniment de les infraestructures digitals estratègiques del país, Andorra Digital ha liderat la creació d’un catàleg oficial de serveis al núvol adreçat al conjunt d’entitats andorranes —públiques, parapúbliques i privades—. L’objectiu és posar al seu abast un ampli i plural catàleg de solucions tecnològiques fàcilment contractables amb plenes garanties de seguretat, qualitat i sobirania digital, contribuint així a reforçar la maduresa digital del país, i a accelerar la seva transformació tecnològica.
La jornada neix amb la voluntat de fomentar el coneixement dels serveis disponibles, sensibilitzar sobre la importància de la digitalització en tots els sectors econòmics i mostrar casos pràctics d’aplicació de tecnologies al núvol en entorns reals.
Durant el matí, els assistents podran conèixer de primera mà les oportunitats que ofereix el núvol sobirà per a les institucions, empreses i organitzacions andorranes, així com descobrir experiències, bones pràctiques i solucions innovadores vinculades a la gestió de dades i als serveis digitals avançats.
L’esdeveniment comptarà amb la participació d’hiperescalars i partners tecnològics homologats dins del catàleg oficial de serveis al núvol, així com també d’empreses especialitzades en infraestructures digitals i transformació tecnològica. Dins dels hiperescalars principals es troben: Amazon Web Services, Microsoft, Google Cloud, Oracle i T-Systems, així com una varietat d’empreses andorranes acreditades com a integradors.
Cadascun dels hiperescalars participants disposarà d’un espai propi amb una programació específica de ponències, demostracions i tallers especialitzats, permetent als assistents aprofundir en les diferents solucions disponibles i planificar el seu recorregut durant la jornada.
Inscripcions obertes:
Les persones interessades a assistir a la jornada encara poden formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web d’Andorra Digital: https://andorra-digital.com/esdeveniments/serveis-dades-nuvol. Les places són limitades.