Andorra Digital organitza la jornada “Serveis de dades al núvol. Un nou catàleg d’oportunitats”, per a empreses i institucions

By:
On:
In: Economia
La jornada se celebrarà dimecres vinent (Andorra Digital)
La jornada se celebrarà dimecres vinent (Andorra Digital)

Andorra Digital celebrarà el pròxim dimecres, 10 de juny, la jornada «Serveis de dades al núvol. Un nou catàleg d’oportunitats», una trobada destinada a apropar les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies en el núvol, com a estadi imprescindible en el tractament de la IA, i donar a conèixer el nou catàleg oficial de serveis, disponible per a les entitats del país. La jornada, que tindrà lloc de les 9 a les 13:30 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, reunirà representants del sector públic i privat, experts tecnològics, empreses i organitzacions interessades en conèixer les darreres tendències en matèria de digitalització i infraestructures digitals.

Com a entitat responsable del desplegament i manteniment de les infraestructures digitals estratègiques del país, Andorra Digital ha liderat la creació d’un catàleg oficial de serveis al núvol adreçat al conjunt d’entitats andorranes —públiques, parapúbliques i privades—. L’objectiu és posar al seu abast un ampli i plural catàleg de solucions tecnològiques fàcilment contractables amb plenes garanties de seguretat, qualitat i sobirania digital, contribuint així a reforçar la maduresa digital del país, i a accelerar la seva transformació tecnològica.

La jornada neix amb la voluntat de fomentar el coneixement dels serveis disponibles, sensibilitzar sobre la importància de la digitalització en tots els sectors econòmics i mostrar casos pràctics d’aplicació de tecnologies al núvol en entorns reals.

Durant el matí, els assistents podran conèixer de primera mà les oportunitats que ofereix el núvol sobirà per a les institucions, empreses i organitzacions andorranes, així com descobrir experiències, bones pràctiques i solucions innovadores vinculades a la gestió de dades i als serveis digitals avançats.

L’esdeveniment comptarà amb la participació d’hiperescalars i partners tecnològics homologats dins del catàleg oficial de serveis al núvol, així com també d’empreses especialitzades en infraestructures digitals i transformació tecnològica. Dins dels hiperescalars principals es troben: Amazon Web Services, Microsoft, Google Cloud, Oracle i T-Systems, així com una varietat d’empreses andorranes acreditades com a integradors. 

Cadascun dels hiperescalars participants disposarà d’un espai propi amb una programació específica de ponències, demostracions i tallers especialitzats, permetent als assistents aprofundir en les diferents solucions disponibles i planificar el seu recorregut durant la jornada.



Inscripcions obertes: 

Les persones interessades a assistir a la jornada encara poden formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web d’Andorra Digital: https://andorra-digital.com/esdeveniments/serveis-dades-nuvol. Les places són limitades.

[do_widget id=category-posts-pro-64]