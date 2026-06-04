Es referma el «compromís del Govern amb l’ocupació juvenil» amb el lliurament dels certificats del programa Activa’t

La secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Laura Camps, ha lliurat els certificats de participació als joves i a les empreses de la sisena edició del programa ‘Activa’t’, una iniciativa impulsada pel Govern per a reforçar l’ocupabilitat juvenil. En aquesta ocasió, hi han pres part cinc joves, d’entre 16 i 22 anys, que han completat les tres fases del programa: una primera d’orientació i seguiment individualitzat; una segona de formació en competències transversals amb una durada de 16 hores; i una tercera d’experiència ocupacional en entorns reals de treball.
Laura Camps ha posat en relleu que programes com ‘Activa’t’ “són una eina clau de les polítiques públiques per a facilitar la inserció laboral dels joves, reforçar les seves competències i generar oportunitats reals de futur”. En aquest sentit, ha destacat que l’acompanyament personalitzat i el contacte directe amb el teixit productiu “permeten als joves guanyar confiança i orientar millor el seu projecte professional”.
El programa ‘Activa’t’, impulsat pel Departament d’Ocupació i Treball, s’emmarca en les accions del Servei d’Ocupació per a donar resposta a les dificultats d’accés al mercat de treball de determinats col·lectius, especialment els joves. Des de la seva posada en marxa l’any 2021, hi han participat una quarantena de joves, fet que evidencia la consolidació progressiva d’aquesta iniciativa com a instrument de política activa d’ocupació.
Les experiències en aquesta sisena edició s’han dut a terme en cinc empreses del país —Via Moda, Art i Manya, Centre de Jardineria Tot Natura, Ofi 3 i Llibres Idees 2—, que han contribuït activament a oferir als joves una primera aproximació al món laboral en sectors diversos com el comerç, la indústria i la informàtica.
La secretària d’Estat ha volgut agrair especialment la implicació de les empreses col·laboradores i la tasca del Servei d’Ocupació, destacant que “la complicitat publicoprivada és essencial per a continuar desenvolupant polítiques eficaces que donin resposta a les necessitats reals del mercat de treball i de la joventut del país”.
Amb aquesta nova edició, el Govern reafirma la voluntat de continuar impulsant programes que contribueixin a la qualificació dels joves i a la seva inserció laboral, tot avançant cap a un model econòmic més inclusiu i amb més oportunitats.