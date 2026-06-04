Andbank llança «Andbank Omnes», un fons que inverteix d’acord amb els principis de la Doctrina Social de l’Església

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In: Economia
Seu de l'entitat financera
Seu de l’entitat financera (Andbank)

Andbank, entitat especialitzada en banca privada, llança Andbank Omnes, un fons gestionat pels equips d’inversió de l’entitat, que combina convicció inversora i criteris ètics en una mateixa arquitectura de producte. Aquest fons inverteix d’acord amb els principis de la Doctrina Social de l’Església Catòlica i combina anàlisi financera amb filtres positius i d’exclusió inspirats, entre altres, en les directrius de la USCCB (The United States Conference of Catholic Bishops) i la Conferència Episcopal Italiana. D’aquesta manera, evita alguns sectors com a armament, tabac o activitats incompatibles amb els principis de l’Església Catòlica.

El model es recolza en una metodologia rigorosa, que incorpora selecció fonamental, anàlisi d’avantatges competitius, revisió de balanços i generació de caixa, aplicant criteris de responsabilitat social.

S’estructura en dos compartiments complementaris:

Andbank Omnes FCP – Achieve: centrat en la preservació del patrimoni, amb inversió en renda fixa d’alta qualitat i investment grade.

Andbank Omnes FCP – Inspire: orientat a l’apreciació del capital a llarg termini mitjançant una cartera global de renda variable de companyies de qualitat i creixement.

Així mateix, Omnes compta amb un comitè ètic independent, encarregat de donar suport a la governança i la resolució de controvèrsies, així com amb certificadors externs que validaran la idoneïtat de les inversions.

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